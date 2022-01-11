Минобороны будет вывозить россиян из Казахстана до полного выполнения задачи

Новости

Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии 12:31
В Кремле сообщили о подготовке системы здравоохранения к волне "омикрона" 12:30
Окаменелости из Австралии открыли неизвестную эпоху в истории Земли 12:29
Китай заключил два долгосрочных контракта на покупку российского СПГ 12:27
Замглавы центра Гамалеи о вакцинации Путина: Ощущал ответственность, пациент внимательный 12:21
На Дону задержали подозреваемого в незаконной добыче 75 тонн рыбы 12:09
Контракт с "Газпромом" позволил Молдавии сэкономить 335 млн долларов 12:09
Певица и телеведущая Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни 12:01
Оперштаб: В Москве выявлено 4 635 новых случаев COVID-19 11:50
Американка привезла сына на тестирование на коронавирус в багажнике машины 11:43
Центр имени Гамалеи сравнил летальность "омикрона" с другими штаммами 11:36
В Москве прогнозируется "барическое днище" 11:33
Психологи оценили пользу и вред марафонов в интернете 11:25
В Москву идут самые сильные в этом году морозы 11:23
Кабмин выделил допфинансирование на подготовку спортсменов к Олимпиаде 11:23
Опубликован график проверок газового оборудования в квартирах москвичей 11:12
Foreign Affairs: Блокировка "Северного потока-2" не нанесет ущерба экономике России 11:03
В Москве избили двух мужчин из-за штрафов за ПДД 10:58
В Южной Корее при крушении истребителя F-5 погиб пилот 10:57
Кабмин поддержит создание туристического кода в исторических городах 10:51
Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых 10:49
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве 10:41
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановлена 10:25
СМИ: Вашингтон тайно одобрил дополнительные 200 миллионов долларов для Киева 10:19
Норвежский генерал-лейтенант Моод высказался за вступление России в НАТО 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 11:21
Рубрика: Власть

Минобороны будет вывозить россиян из Казахстана до полного выполнения задачи

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ продолжает вывоз из Алма-Аты самолетами военно-транспортной авиации российских граждан, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз россиян будет продолжаться до полного выполнения задачи. Об этом заявили в военном ведомстве во вторник, 11 января.

Там уточнили, что сейчас в аэропорту Алма-Аты готовится к вылету очередной военно-транспортный Ил-76 со 145 россиянами на борту. Их доставят на подмосковный аэродром "Чкаловский". В то же время в посольстве РФ в Казахстане сказали, что в зависимости от погодных условий возможно использование для посадки и других военных аэродромов на территории России.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Токаев: Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена

В посольстве попросили всех желающих улететь из Казахстана осуществлять трансфер до аэропорта "Алматы" своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа". Это ограничение связано с тем, что из-за чрезвычайных обстоятельств услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются. "При принятии решения просьба также исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров, включая санузлы", - предупредили в посольстве.

Ранее Минобороны России проинформировало, что в течение последних нескольких дней военно-транспортная авиация переправила из Казахстана на территорию России 1 719 человек, в том числе граждан других государств. Только за минувший понедельник из Алма-Аты на аэродром "Чкаловский" прилетели 258 человек, 11 из которых иностранцы. "По просьбе посольств Австрии и Венгрии самолетом Минобороны России в Москву были доставлены два дипломата со своими семьями", - сообщили наши военные.

Известно, что с просьбой помочь вернуться домой к ним главным образом обращаются прилетевшие в Алма-Ату на новогодние праздники туристы, а также люди, отправившиеся в Казахстан, чтобы отдохнуть и навестить родственников.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео

Главное сегодня

В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве
Президент Казахстана подписал указ о назначении Смаилова премьером
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли
СМИ: Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии
Центр имени Гамалеи сравнил летальность "омикрона" с другими штаммами
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни