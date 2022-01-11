Минобороны будет вывозить россиян из Казахстана до полного выполнения задачи

Минобороны РФ продолжает вывоз из Алма-Аты самолетами военно-транспортной авиации российских граждан, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз россиян будет продолжаться до полного выполнения задачи. Об этом заявили в военном ведомстве во вторник, 11 января.

Там уточнили, что сейчас в аэропорту Алма-Аты готовится к вылету очередной военно-транспортный Ил-76 со 145 россиянами на борту. Их доставят на подмосковный аэродром "Чкаловский". В то же время в посольстве РФ в Казахстане сказали, что в зависимости от погодных условий возможно использование для посадки и других военных аэродромов на территории России.

В посольстве попросили всех желающих улететь из Казахстана осуществлять трансфер до аэропорта "Алматы" своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа". Это ограничение связано с тем, что из-за чрезвычайных обстоятельств услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются. "При принятии решения просьба также исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров, включая санузлы", - предупредили в посольстве.

Ранее Минобороны России проинформировало, что в течение последних нескольких дней военно-транспортная авиация переправила из Казахстана на территорию России 1 719 человек, в том числе граждан других государств. Только за минувший понедельник из Алма-Аты на аэродром "Чкаловский" прилетели 258 человек, 11 из которых иностранцы. "По просьбе посольств Австрии и Венгрии самолетом Минобороны России в Москву были доставлены два дипломата со своими семьями", - сообщили наши военные.

Известно, что с просьбой помочь вернуться домой к ним главным образом обращаются прилетевшие в Алма-Ату на новогодние праздники туристы, а также люди, отправившиеся в Казахстан, чтобы отдохнуть и навестить родственников.