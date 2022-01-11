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11.01.2022 21:15
Рубрика: Экономика

Минстрой определит, какие здания лучше не строить, а печатать

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
В этом году ожидается появление первых загородных поселков с напечатанными домами - в Краснодарском крае и Ленинградской области. Напечатать стены такого дома можно буквально за сутки, на возведение простого здания под ключ при благоприятных условиях требуется около двух недель. Кроме того, необходим минимум персонала: оператор у компьютера и от двух до четырех человек для загрузки в аппарат бетонной смеси. В итоге напечатанные дома примерно на 12% дешевле, чем похожие монолитные здания. Себестоимость простейшего здания - около 1 млн рублей, от 20 тысяч рублей за квадратный метр.
Напечатать частный дом на принтере можно буквально за сутки. Фото: РИА Новости Напечатать частный дом на принтере можно буквально за сутки. Фото: РИА Новости
Напечатать частный дом на принтере можно буквально за сутки. Фото: РИА Новости

Развитием строительства с помощью 3D-принтеров вплотную займется минстрой. Правительство утвердило "дорожную карту" по внедрению новых, в том числе и аддитивных (официальное название 3D-печати), строительных технологий.

Фото: Павел Лисицын\РИА Новости
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К ноябрю 2023 года минстрой и минэкономразвития должны представить в правительство доклад о перспективах использования 3D-печати в строительстве - при возведении каких зданий эти технологии наиболее целесообразны. Кроме того, будут разработаны программы обучения студентов на специалистов по аддитивному строительству.

Аддитивные технологии - одно из перспективных направлений в развитии строительной отрасли, подчеркивают в пресс-службе минстроя. Стратегией развития таких технологий до 2030 года, которая была утверждена прошлым летом, предусматривается разработка и производство оборудования, комплектующих, материалов для аддитивного производства, специализированного программного обеспечения, а также услуг и инжиниринга в сфере таких технологий. Будут разработаны и стандартизированы подходы к проектированию, расчету и информационному моделированию объектов, возводимых этим способом.

Россия сейчас флагман развития 3D-строительства в мире, считает гендиректор "АМТ", резидента Фонда "Сколково" Александр Маслов. В РФ раньше всех появились национальные стандарты строительства по этим технологиям. Тем не менее печать многоэтажных домов законодательно пока не отрегулирована. Кроме того, внедрение 3D-печати многоэтажных зданий тормозится инертностью крупных строительных компаний, считает Маслов: они пока не видят смысла отказываться от проверенных технологий.

В этом году ожидается появление первых напечатанных поселков - в Краснодарском крае и Ленинградской области

Строители загородного жилья тоже по-разному относятся к аддитивным технологиям. "3D-принтеры пока скорее модная игрушка, чем конкурентоспособная технология, - считает заместитель гендиректора KASKAD Ольга Магилина. - Принтер, по сути, только возводит стены бетонной смесью. Примерно то же самое и со сравнимой скоростью можно делать по давно известным технологиям - с помощью опалубки". Тем не менее владельцы крупных загородных участков - на десятки и сотни домов - в последнее время активно закупают принтеры, рассказал Маслов. В условиях бума на загородное строительство они запаслись землей и сейчас готовятся ее осваивать.

Строительные принтеры позволяют возводить здания нестандартной формы. Фото: @amt_3dprinting / instagram.com

По темпам развития рынка аддитивного строительного производства и масштабности реализуемых проектов Россия, к сожалению, уже начала отставать от других стран, но тем не менее у нас появляется все больше новых объектов по этим технологиям, говорит замдиректора НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Алексей Адамцевич.

Технология также активно используется при изготовлении малых архитектурных форм: скамеек, вазонов, декоративных инсталляций. При этом нет необходимости предварительно изготавливать опалубку под каждый элемент, снижается доля ручного труда, что дает явные конкурентные преимущества.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Строительная 3D-печать может применяться там же, где традиционное монолитное строительство, подчеркивает он. Но если использовать принтеры просто как продвинутый бетононасос или кран-бадью, не раскрывается весь потенциал новой технологии, отмечает Адамцевич. Наибольшего эффекта можно добиться, если особенности и возможности технологии учитываются уже на этапе проектирования объекта. Сейчас 3D-печать максимально эффективно может применяться в первую очередь при индивидуальном жилищном строительстве, а с накоплением опыта технологию можно будет задействовать и на объектах более высокой сложности и этажности. По словам Маслова, технические возможности принтеров позволяют возводить здания высотой до 80 метров и 26 этажей. А главное преимущество технологии - возможность строить здания необычных округлых форм.

В перспективе аддитивное строительство может активно использоваться в труднодоступных районах, на Крайнем Севере и в других экстремальных условиях, отмечает Адамцевич. Однако необходима разработка новых технологий и стройматериалов на основе местного сырья. На Севере возможно применение в качестве "чернил" для принтера стройматериалов на основе вяжущих криогенного твердения - они набирают прочность при замораживании и уже не теряют ее при последующей разморозке. А отдельные сооружения можно печатать даже изо льда.

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