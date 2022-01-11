Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана

Вечером во вторник, 11 января Минобороны РФ распространило заявление командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Он сообщил, что миротворцы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально-значимых объектов Казахстана. За последние сутки эти подразделения взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов республики. "Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране", - отметил командующий.

По его словам, в настоящее время командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. "После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", - сообщил генерал-полковник Андрей Сердюков.