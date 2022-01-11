В 2022 году на диспансеризацию перенесших ковид выделят 8 млрд рублей

В 2022 году на углубленную диспансеризацию граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, правительство предусмотрело восемь миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такая диагностика началась в июле прошлого года и входит в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

"Граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение и рекомендации, а в случае необходимости - направление на реабилитацию", - заявил глава кабинета министров на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Министерству здравоохранения совместно с регионами поручено провести информационную кампа­нию, чтобы привлечь людей к углубленной диспансеризации. "Только врач может, назначив определенные исследования, выявить последствия болезни. Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье", - призвал премьер граждан.