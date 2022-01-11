Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за штамма "омикрон"

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это вызвано новым штаммом "омикрон".

"Важно быть готовыми к любому развитию событий, - подчеркнул глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией. - После новогодних праздников многие возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа. Необходимо это учитывать".

Президиум собрался после продолжительных выходных, чтобы детально обсудить положение дел в стране. "Набор мер противодействия инфекции остается прежним", - подчеркнул Мишустин. Значимую роль играет своевременное тестирование, ведь ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. "В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием", - указал глава кабмина.

Самым надежным способом для борьбы с COVID-19 остается вакцинация, считает премьер. Масштабная кампания по повышению коллективного иммунитета продолжается. "Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта - и за этим внимательно следит президент - могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно", - подчеркнул Михаил Мишустин.