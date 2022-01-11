Молдавия попросила у "Газпрома" отсрочку выплаты за газ в январе

Молдавия рассчитается с "Газпромом" за декабрьский газ, однако будет вынуждена обратиться с просьбой предоставить отсрочку за январские поставки. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

По его словам, "Молдовагазу" сложно платить за голубое топливо авансом, поскольку компания не получает от потребителей авансовые платежи.

"Мы пытаемся сейчас изменить эту ситуацию, чтобы "Молдовагаз" получила передышку", - сказал Спыну, добавив, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании наблюдательного совета.

Напомним, Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа на пять лет 29 октября 2021 года. Этому предшествовало нескольких месяцев сложных переговоров. Договор подразумевает полную оплату накопившегося долга Молдавии перед Россией за прошлые поставки. В "Газпроме" размер долга оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья). Поставки газа по новому договору начались 1 ноября.