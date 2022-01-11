Мурашко: В РФ в резерве находятся около 30% больничных коек для пациентов с COVID

На сегодняшний день в России почти 30% больничных коек находятся в резерве, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы держим 30% коек сегодня в резерве", - сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Он также сообщил, что число госпитализированных с коронавирусом пациентов на данный момент составляет 114 тысяч, при этом 16 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии, почти 3,8 тысячи пациентов - на искусственной вентиляции легких.