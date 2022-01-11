На какие книжные новинки обратить внимание в этом году

Издательство "Азбука-Аттикус" рассказало о своих планах на текущий год. В январе выйдет роман Нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука "Чумные ночи". Это историко-детективный роман, пронизанный атмосферой восточной сказки. Он сочетает в себе самые противоречивые темы: любовь и политику, религию и чуму, Восток и Запад.

Фото: пресс-служба издательства "Азбука-Аттикус"

"Чумные ночи" о далеком прошлом и о том, как оно связано с днем сегодняшним. Место действия книги - небольшой средиземноморский остров, на котором проживают как греческое (православное), так и турецкое (исламское) население. Спокойная жизнь райского уголка нарушается с приходом страшной болезни - чумы (тут можно увидеть, как прошлое перекликается с сегодняшней пандемией). Для подавления болезни на остров прибывает врач-эпидемиолог со своей женой, племянницей султана Абдулл-Хамида Второго. Однако далеко не все на острове готовы следовать предписаниям врача и карантинным мерам: ведь на все воля Аллаха и противиться этой воле может быть смертельно опасно…

Также читателей ждет книга лауреата Пулитцеровской премии Энтони Дорра "Птичий город за облаками". Новая книга будто матрешка - история Анны и Омира, пребывающих по разные стороны стены в осажденном турками Константинополе 1453 года, переплетается с историями пожилого энтузиаста древнегреческой литературы Зено и юного экотеррориста Сеймура в современном Айдахо, а также Констанции, которая летит к далекой экзопланете на корабле "Арго" под управлением всезнающей Сивиллы. Все эти герои - потерявшие надежду, но не отчаявшиеся. Хаос в нашем мире поселился не навсегда, уверен автор, а мир спасет не только красота, но и литература.

Фото: пресс-служба издательства "Азбука-Аттикус"

"Совы охотятся ночью" - новинка от Энтони Горовица - одного из самых успешных британских авторов, совмещающего создание книг с журналистикой. Сьюзен Райленд управляет отелем на берегу Эгейского моря, однако не слишком успешно - денег катастрофически не хватает. Скучая по лондонской суете, Сьюзен подумывает о том, не сбежать ли из этого райского местечка, и кажется, сама судьба подкидывает ей шанс. Супруги-англичане обращаются к Райленд за помощью, обещая хорошо заплатить. Исчезла их дочь, успев признаться родителям, что на страницах детективного романа Алана Конвея, чьим редактором Сьюзен когда-то была, нашла ключ к разгадке кровавого преступления, совершенного восемь лет назад в Суффолке...

Впервые на русском выйдет "Аллея кошмаров" Уильяма Линдсея Грешема. Классический роман американского нуара, однажды уже экранизированный в золотую эпоху Голливуда с Тайроном Пауэром и Джоан Блонделл в главных ролях. 20 января в России на экраны выйдет новая киноверсия: постановщик - Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Форма воды", "Хребет дьявола", "Хеллбой"), в ролях - Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Руни Мара и другие. Стэн Карлайл работает в странствующем балагане "Десять в одном". Он молод, талантлив и амбициозен, а еще он умеет читать мысли. И вот уже Стэн выступает на престижных площадках с собственным номером и женится на красавице-ассистентке, а его спиритические сеансы пользуются большой популярностью в высших кругах общества.

Фото: пресс-служба издательства "Азбука-Аттикус"

Из российских новинок в этом году от "Азбуки-Аттикус" будем читать "Большую книгу Хармса". О себе он писал так: "Я гений пламенных речей. Я господин свободных мыслей. Я царь бессмысленных красот". Его стихи, рассказы, пьесы не только способны удивлять, поражать, приводить в восторг и замешательство; они также способны обнаружить, по словам Маршака, "классическую основу" и гармонично вписаться в историю и культуру ХХ века. В книгу вошли не только широко известные и любимые стихи и рассказы "гения пламенных речей", но и редко выходившие в печать рисунки, фотографии, автографы, записки и воззвания, позволяющие проникнуться мироощущением, возможно, самого странного и парадоксального из всех русских писателей.

Любители поттерианы будут рады новой книге-альбому - Джоан Роулинг "Гарри Поттер. Год с волшебством". В том вошли не только ставшие культовыми иллюстрации и не публиковавшиеся ранее рисунки и наброски Джима Кея, но и тщательным образом подобранные к ним 366 цитат на каждый день из семитомника о юном волшебнике. Эта книга - самый необычный ежедневник этого года.