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11.01.2022 23:37
Рубрика: Экономика

На расчистку московских улиц вышли 90 тысяч коммунальщиков

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
Столько снега, сколько выпало в эти дни, утверждают метеорологи, в Москве не было 80 лет - последний раз столицу так заносило в январе 1942 года. Даже в центре города, считающемся "островом тепла", сугробы выросли до 36 сантиметров, что на 10 сантиметров выше нормы.

Но город живет своей обычной жизнью. В квартирах москвичей тепло, бесперебойно работает общественный транспорт, пробки на дорогах, конечно, есть, но машины все-таки едут. Сказываются усилия коммунальных служб, которые, по словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, работают в усиленном режиме. "В работах по уборке снега задействованы свыше 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники", - рассказал журналистам заммэра. Почти все машины свои, подчеркнул он, принадлежащие комплексу городского хозяйства, лишь 1,3 тысячи самосвалов арендовали у компаний. В обычное время столько грузовиков городу не нужно, поэтому их проще нанимать во время таких обильных снегопадов.

Опубликован график проверок газового оборудования в квартирах москвичей

За двое суток на 56 снегосплавных пунктов вывезены тысячи кубометров снега. Но даже вчера к вечеру сугробов, например, на Манежной площади, еще хватало. "Работаем круглые сутки, вся зима тяжелая, но эти дни еще труднее выдались, - рассказала корреспондентам "РГ" Нина Пряникова, начальник участка ГБУ "Автомобильные дороги". - Исторический музей сегодня от снега освободили. Здесь приходится работать очень аккуратно - чтобы ели не повредить, пешеходов случайно не задеть - самый центр, людей всегда много".

Снега так много, что в некоторых дворах пришлось выделить места для его временного складирования

На магистралях лишь за сутки коммунальщики пять раз проводили сплошное механизированное прометание. Расчищали подходы к остановкам общественного транспорта, социальным объектам. Во дворах жилых домов - свои, местные бои со снегом. Замдиректора по благоустройству ГБУ "Жилищник" Ярославского района Артем Душанов рассказал "РГ", что снега так много, что в некоторых дворах пришлось выделить места для его временного складирования. Так же вынуждены поступать и в ряде дворов в центре столицы. Освободили от снега пешеходный Третьяковский мост и другие объекты.

Напомню, согласно регламенту зимней уборки коммунальщикам в Москве дается трое суток на ликвидацию последствий крупного снегопада. В пятницу этот срок истекает.

Новогодние каникулы в Москве прошли без коммунальных аварий

Справка "РГ"

На некачественную уборку снега во дворе можно пожаловаться в единую диспетчерскую ЖКХ Москвы: +7(497) 5395353, а также направить письмо в электронную приемную Мосжилинспекции, на портал gorod.mos.ru или обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777 77 77.

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