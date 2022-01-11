Национальные театры России создали свою ассоциацию

В России появилась Ассоциация национальных театров страны - меморандум о создании организации, которая объединит их для взаимообогащающего творческого развития, подписан в Петрозаводске.

Инициатором учреждения ассоциации выступил Александринский театр (Санкт-Петербург). "Создание такой организации - вопрос государственный, речь идет о сохранении и развитии национальной культуры и языка, - заявил его художественный руководитель Валерий Фокин.

О заинтересованности самих театров в создании ассоциации говорит тот факт, что в Петрозаводск приехали представители почти всех российских нацтеатров. Ожидается, что с помощью расширения общения между ними будет сохраняться их самобытность, а творческие коллективы станут более активно заимствовать опыт коллег и, таким образом, перестанут вариться в собственном соку.

"Национальные театры - большое богатство. Каждый коллектив ищет свой путь и свой почерк. В советское время они были похожи один на другой. Сегодня же у каждого появилась возможность самоидентификации. И мне кажется, что такое взаимообогащение будет только на пользу", - считает художественный руководитель Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева Саян Жамбалов.