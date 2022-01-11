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Рубрика: Экономика

Названо время стабилизации цен на брус и доски

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Снижение цен на пиломатериалы и другую продукцию лесопромышленного комплекса наступит к началу лета. Такой прогноз дал руководитель Рослесинфорга Павел Чащин. По его мнению, для этого есть вполне объективные причины.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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За прошлый год цены на древесину в России, как и во всем мире, достигли максимальных значений. Отечественный хвойный "кругляк" стал дороже на 50%, лиственный - на 70%, на хвойные пиломатериалы - на 74%, на березовый фанерный кряж - на 48%, на хвойные балансы - на 33%, на дрова и технологическое сырье - на 60%.

Активный рост спроса привел к максимальной загрузке деревообрабатывающих производств, добавляют в Рослесинфорге. Кроме того, высокие цены на мировых рынках подстегнули экспорт древесины той или иной степени обработки. Правда, в самом конце 2021 года котировки начали немного снижаться.

"В среднесрочной перспективе сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, обусловленная развитием сферы торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ, - добавляет Павел Чащин. - В связи с ужесточением вывоза необработанной древесины доля переработки леса внутри страны со временем вырастет. В первом полугодии 2022 года ожидается коррекция цен на пилопродукцию и круглые лесоматериалы в меньшую сторону по сравнению с сегодняшним уровнем".

Отладка цепочек поставок и переработки древесины в брус, доски и другие строительные материалы займет несколько месяцев, считает Чащин, рыночное равновесие наступит к началу лета. Цены вряд ли вернутся на прошлогодние уровни, но стремительный рост прекратится.

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