Названы самые "сильные" паспорта в мире

Компания Henley&Partners опубликовала данные Индекса паспортов мира на 2022 год. При его составлении учитывались данные о числе государств, предоставляющих обладателю паспорта той или иной страны право не оформлять предварительно визу для въезда.

Первое место рейтинга разделили Сингапур и Япония - обладатели гражданства эти стран могут въезжать без виз или оформлять необходимые документы по прибытию в 192 государства. На втором месте также оказались две страны - Германия и Южная Корея (по 190), на третьем - сразу четыре государства (Испания, Италия, Люксембург и Финляндия - по 189 безвизовых стран).

В пятерку также вошли Австрия (188) и Португалия (187).

Россия в новом рейтинге поднялась с 51-й на 46-ю позицию. Для россиян доступны поездки по 119 направлениям.

Составители рейтинга отмечают, что последние результаты демонстрируют "самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий граждан с момента создания индекса 17 лет назад".

"Без учета меняющихся и временных ограничений, связанных с коронавирусом, владельцы паспортов двух азиатских стран, Японии и Сингапура, теперь могут въезжать в 192 пункта назначения без визы или с визой по прибытии - на 166 больше, чем Афганистан, который находится на последнем месте индекса", - говорится в сообщении Henley&Partners.