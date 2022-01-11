Названы университеты-лидеры, куда поступают самые умные абитуриенты

Куда поступают самые сильные абитуриенты? Где больше всего первокурсников? Минобрнауки и Высшая школа экономики представляют результаты мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов.

Это - "прицел" на будущее для нынешних старшеклассников: как правило, именно на этот мониторинг равняются абитуриенты, решая, куда поступать. Качество приема оценивается здесь по среднему баллу ЕГЭ зачисленных на первый курс.

Обычно сводные таблицы вузов публикуются вскоре после начала учебного года, но в этот раз график немного "съехал" - из-за коронавируса. Тем не менее эксперты свою работу сделали: расставили по местам 838 вузов, среди которых и так называемые "головные" государственные вузы, и негосударственные, и филиалы. Словом, практически все университеты, где учат студентов очно. Выпадают из рейтинга лишь силовые и творческие вузы. Почему? Все просто: для них уровень ЕГЭ - не ключевой параметр отбора.

Прием в полмиллиона

Итак, всего в 2021 году в вузы зачислено более полумиллиона абитуриентов - 526,1 тысячи человек, если точно. Это почти на 30 тысяч больше, чем в предыдущем. Конечно, в первую очередь основной рост - на бюджете. Контрактников стало больше всего на 583 человека. Кстати, по словам экспертов, в 2021 году и до этого небольшой набор на бюджетные места в частные вузы сократился почти на треть - в основном за счет таких направлений, как "Юриспруденция", "Экономика", "Сфера обслуживания" и "Менеджмент". Причина? Просто частных вузов, получивших госзадание по этим направлениям, стало меньше примерно вдвое.

В целом же за два года число негосударственных вузов снизилось на 13 процентов, отмечают авторы исследования. И здесь не обошлось без "короны": в пандемию без господдержки могут удержаться на плаву только самые сильные, а слабым приходится уходить с рынка.

Лекция на 80 с плюсом

- Количество абитуриентов, зачисленных на первый курс с баллами выше 80, продолжает расти, - комментирует итоги мониторинга научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов. - Очень высокие баллы ЕГЭ в 2021 году получили 22 с лишним процента будущих первокурсников - с 2019 года рост примерно на 3 процента. А значит, растет количество талантливых ребят, которые успешно оканчивают школу и поступают в университеты. Почти четверть новых студентов пришли в вузы не просто с "пятеркой", а с очень глубокими, основательными знаниями. Несмотря на пандемию, уровень школьного образования не снизился, а вырос.

Интересно, что отличные результаты показывают не только бюджетники, но и ребята, которые сразу поступали на платные места. Высокобалльников среди них 13 процентов - на 2,5 тысячи человек больше, чем в 2020 году. Что это значит? Способные абитуриенты, вернее, их семьи, готовы вкладываться в обучение на полностью платных программах в ведущих вузах. Но есть и еще кое-что: недостаток бюджетных мест на ряде популярных направлений. В первую очередь, как отмечают эксперты, - гуманитарных.

Топы в топе

В 2021 году топ-25 самых солидных по приему на первый курс вузов России полностью состоит из университетов. которые зачисляют более 3 тысяч студентов - в прошлом году таких было всего 18.

Крупнейшим вузом России по новому приему стал Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина: тут вырос и бюджетный, и платный набор - всего 7606 первокурсников. На втором месте - прошлогодний лидер Высшая школа экономики.

Третье место у Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС): 6059 новых студентов, рост на 17 процентов. Примечательно, что в прошлом году академия была только на шестом месте. МИРЭА - Российский технологический университет чуть сократил прием и переместился на четвертое место со второго. На пятом - МГУ им. Ломоносова.

У российских ведущих университетов и абитуриенты под стать. В Вышке, МГУ им. Ломонсова, Санкт-петербургском госуниверситете средний балл ЕГЭ - 86-89 (включая платных студентов). В 2021 году к ним в компанию добавилась Бауманка (80,5 балла). Еще 15 университетов зачислили ребят с баллами от 70 и выше. То есть приняли на бюджет и внебюджет больше половины отличников.

Кто в топе по качеству бюджетного приема? Десятка лидеров, где средний балл ЕГЭ выше 90, такая: Московский Физтех, МГИМО, ВШЭ (Москва), Университет ИТМО, ВШЭ (филиал в Санкт-Петербурге), РАНХиГС, МИФИ, СПбГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ.

Также в этой команде Российский университет дружбы народов, причем авторы исследования особо отмечают его успех. Средний балл здесь 86,3, но с прошлого года он вырос аж на 3,5 балла, благодаря чему вуз теперь занимает не 25-е место в рейтинге, а 18-е.

Еще пять университетов, в том числе и "топы" - ВШЭ и РАНХиГС, выросли в качестве более чем на балл. Кстати, в группе лидеров есть и единственный педагогический вуз - Московский городской педагогический университет.

По запросам регионов

Мониторинг показал: в ушедшем году впервые за несколько лет постоянный рост качества приема в вузы немного притормозил. Бюджетный прием в регионах, а из-за этого и в целом по России, немного упал в качестве: всего-то на полбалла, но все же. Причина очевидна - впервые в годы пандемии государство выделило университетам ощутимо больше бюджетных мест, и в основном - вузам регионов. Доступность высшего образования выросла: теперь на бесплатные места сумели поступить и те абитуриенты, которые раньше не проходили на бюджет по конкурсу баллов.

Особенность приема-2021 еще и в том, что дополнительные бюджетные места распределили не по спросу абитуриентов, а по запросам регионов, с акцентом на перспективные направления (например, информационные технологии и медицину). Столичных вузов это слабо коснулось: основную долю мест получили региональные вузы с высокой репутацией. Например, только за последний год Национальный исследовательский Томский государственный университет увеличил контрольные цифры приема на 63 процента.

- Мы видим, что образование стало более доступным и это нормально, - говорит Ярослав Кузьминов. - Абитуриенты поступили в вузы честно и по конкурсу. Средний балл Единого госэкзамена немного снизился, и если в прошлом году они бы не поступили, то теперь такая возможность у них появилась. В целом мы видим: несмотря на увеличение бюджетных мест, качество приема не упало, мы не зафиксировали ни одного провального результата ни у одного российского университета.

Чек идет на ум

В 2021 году вузы снова смогли изменять стоимость платного обучения, но в основном цены "плавали" в рамках 4 процентов - инфляция за два года. Напомним, в 2020 году из-за пандемии и вынужденного перехода на удаленное обучение все вузы по просьбе президента заморозили цены, оставив их на уровне 2019 года.

По словам руководителя исследования Ярослава Кузьминова, "средний чек", который российские семьи заплатили за первый курс, заметно вырос - на 11 процентов за год. Не так уж и мало. Это еще раз подтверждает: "потребители" высшего образования с каждым годом готовы платить больше за классное образование и все реже - экономить на высшем образовании. Недаром в 2021 году в разы выросло число студентов, взявших образовательный кредит.

Да и вузы начинают делать ставку на более дорогие направления платного образования.

Почти четверть новых студентов пришли в вузы не просто с "пятеркой", а с очень глубокими, основательными знаниями

"Происходит переток абитуриентов к вузам с более дорогим и более качественным платным образованием. Вузы с низким качеством приема и низкой стоимостью обучения теряют платных студентов, вузы с высоким качеством и высокой ценой - приобретают", - отмечают авторы мониторинга.

Интересный факт: практически все студенты, поступившие на платное обучение, могли бы при желании поступить и на бюджет. "Платников" с хорошими баллами меньше, чем бюджетных мест, которые по итогам приема заняли абитуриенты с "тройками" - меньше 56 баллов ЕГЭ.

Лидер роста платного приема - РАНХиГС: за два года он увеличился здесь на 65 процентов. При этом Президентской академии удается удерживать и качество платного приема на уровне выше 70 баллов. А вот, к примеру, Высшая школа экономики, наоборот, платный прием сократила на 14 процентов, но при этом средний балл для контрактников держит на уровне 85.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Мария Агранович

Между тем

Впервые в мониторинге появился новый ключевой показатель: "качество суммарного приема". Это когда оценка вузу дается и по бюджетному, и по платному приему вместе.

Такой "обзор" дает совершенно другую, но более объективную и актуальную картину. Ведь диплом в итоге и бюджетники, и платники получают одинаковый, а на рынок труда выходят и те, кто обучался за счет бюджета, и те, кто поступил по контракту.

В топ-10 вузов-лидеров по такому совокупному приему вошли МФТИ, МГИМО, МИФИ, ВШЭ (Москва), Университет ИТМО, ВШЭ (Санкт-Петербург), МГУ, СПбГУ, ВШЭ (Нижний Новгород), МГЛУ.