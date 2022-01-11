Нотариусы планируют уведомлять в автоматическом режиме всех наследников

Нотариат планирует создать автоматизированный сервис по уведомлению наследника. Люди, на которых обрушилось несчастье, будут получать информацию об открытом наследственном деле. Или о нотариусе, к которому можно обратиться для решения всех вопросов с наследством. О таких планах сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Подобная система в перспективе должна заработать в рамках суперсервиса "Утрата близкого человека" на портале госуслуг. Упростит же ее внедрение недавно принятый закон: нотариусы включены в автоматическую рассылку ЗАГС и будут получать в автоматическом режиме информацию о смерти человека.

"Нововведение, в частности, позволит своевременно выявлять доверенности, утратившие свою силу в связи со смертью доверителя, и тем самым пресекать попытки мошенничества в части совершения юридически значимых действий по уже недействительным доверенностям, - рассказывают в ФНП. - Автоматизированный обмен сведениями между нотариатом и органами ЗАГС будет особенно актуален в свете появления в Единой информационной системе нотариата нового реестра распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме. Напомним, что данный реестр заработал в последних числах декабря".

Иными словами, доверенности умершего человека не будут ходить по рукам. Они автоматически потеряют силу. По прежним правилам нотариус мог получить сведения о смерти того или иного лица только в связи с совершением нотариального действия. Этим вполне могли воспользоваться мошенники, имеющие на руках доверенность от уже ушедшего из жизни человека. Впоследствии, конечно, сделки, совершенные по таким доверенностям, признавались недействительными. Однако для этого требовалось время. А время, как известно, деньги. Пока шло разбирательство, могли пострадать (и страдали) ни в чем невиновные добросовестные граждане. Теперь же у граждан появилась еще одна степень защиты.

Как рассказывают эксперты, утратившие силу в связи со смертью гражданина документы будут сразу отмечаться в соответствующем реестре нотариата. Оформить сделку, распорядиться имуществом, снять средства или совершить иные юридически значимые действия по ним будет невозможно. Проверка подобной доверенности на портале ФНП также сразу укажет на то, что она недействительна.

ЗАГС сообщит в нотариат о смерти человека, и тут же будут автоматически отменены все его доверенности

"Такое решение законодателя - еще один шаг в использовании потенциала электронного нотариата и его цифровой инфраструктуры в интересах стабильности и безопасности гражданского оборота", - отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Так же, как отмечают разработчики принятого закона, широковещательная рассылка сведений Единого государственного реестра ЗАГС позволит оптимизировать процедуру выявления нотариусами выморочного имущества. А также свести к минимуму риски неправомерного получения сведений о завещаниях до смерти завещателя.