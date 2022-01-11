Нотариусы планируют уведомлять в автоматическом режиме всех наследников

Новости

КХЛ отменила матчи "Металлурга", а в "Спартаке" заразились 10 игроков 21:40
Медрегулятор ЕС не исключил, что бустеры от ковида придется вводить каждый год 21:27
Число погибших в аварии под Ивановом выросло до четырех 21:15
Количество военных с коронавирусом сократилось до 1 347 человек 21:13
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана 20:44
ВОЗ выступила с заявлением по поводу вакцин от ковида 20:25
"Империю света" Рене Магритта продадут за 60 млн долларов 20:22
Рособрнадзор не будет переводить ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры 20:20
Британские энергетики извинились за издевательские советы по энергосбережению 20:12
Нефть подорожала до 83 долларов за баррель 19:53
Экс-тренер "Норвича" Фарке возглавит "Краснодар" 19:51
Отец Алисы Тепляковой опроверг пропуск экзаменов в МГУ без веской причины 19:26
ДНР начала поставлять колбасу в Россию 19:20
Россияне назвали наиболее престижные профессии 19:14
Пожарные ликвидировали открытый огонь в доме престарелых в Пушкине 19:09
Постояльцы сгоревшего в Подмосковье дома престарелых отправлены в больницу 19:08
Ассамблея народов Евразии призвала все народы Казахстана жить в мире 18:58
Алексей Морозов: Было предложение все серии плей-офф сыграть до трех побед 18:54
Марину Хлебникову выписали из больницы 18:48
"Динамо" анонсировало трансфер Смолова 18:47
Алексей Морозов: Многие команды КХЛ готовы выпускать резервистов 18:42
Западные СМИ расценивают переговоры в Женеве как успех России 18:40
Истребители Су-30СМ России и Беларуси провели патрулирование границ 18:30
МВД: Все онлайн-сервисы ГИБДД работают в штатном режиме 18:27
Морозов об ужесточении ковидного регламента КХЛ: Маски даже в раздевалках 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 21:12
Рубрика: Власть

Нотариусы планируют уведомлять в автоматическом режиме всех наследников

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Нотариат планирует создать автоматизированный сервис по уведомлению наследника. Люди, на которых обрушилось несчастье, будут получать информацию об открытом наследственном деле. Или о нотариусе, к которому можно обратиться для решения всех вопросов с наследством. О таких планах сообщили в Федеральной нотариальной палате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подобная система в перспективе должна заработать в рамках суперсервиса "Утрата близкого человека" на портале госуслуг. Упростит же ее внедрение недавно принятый закон: нотариусы включены в автоматическую рассылку ЗАГС и будут получать в автоматическом режиме информацию о смерти человека.

Фото: iStock
Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги

"Нововведение, в частности, позволит своевременно выявлять доверенности, утратившие свою силу в связи со смертью доверителя, и тем самым пресекать попытки мошенничества в части совершения юридически значимых действий по уже недействительным доверенностям, - рассказывают в ФНП. - Автоматизированный обмен сведениями между нотариатом и органами ЗАГС будет особенно актуален в свете появления в Единой информационной системе нотариата нового реестра распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме. Напомним, что данный реестр заработал в последних числах декабря".

Иными словами, доверенности умершего человека не будут ходить по рукам. Они автоматически потеряют силу. По прежним правилам нотариус мог получить сведения о смерти того или иного лица только в связи с совершением нотариального действия. Этим вполне могли воспользоваться мошенники, имеющие на руках доверенность от уже ушедшего из жизни человека. Впоследствии, конечно, сделки, совершенные по таким доверенностям, признавались недействительными. Однако для этого требовалось время. А время, как известно, деньги. Пока шло разбирательство, могли пострадать (и страдали) ни в чем невиновные добросовестные граждане. Теперь же у граждан появилась еще одна степень защиты.

Как рассказывают эксперты, утратившие силу в связи со смертью гражданина документы будут сразу отмечаться в соответствующем реестре нотариата. Оформить сделку, распорядиться имуществом, снять средства или совершить иные юридически значимые действия по ним будет невозможно. Проверка подобной доверенности на портале ФНП также сразу укажет на то, что она недействительна.

ЗАГС сообщит в нотариат о смерти человека, и тут же будут автоматически отменены все его доверенности

"Такое решение законодателя - еще один шаг в использовании потенциала электронного нотариата и его цифровой инфраструктуры в интересах стабильности и безопасности гражданского оборота", - отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Так же, как отмечают разработчики принятого закона, широковещательная рассылка сведений Единого государственного реестра ЗАГС позволит оптимизировать процедуру выявления нотариусами выморочного имущества. А также свести к минимуму риски неправомерного получения сведений о завещаниях до смерти завещателя.

Власть Работа власти Госуправление Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана
Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники
Морозов об ужесточении ковидного регламента КХЛ: Маски даже в раздевалках
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни