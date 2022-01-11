Новую 120-мм минометную самоходку показали в Китае

Китайская оборонная промышленность презентовала новейшую 120-мм колесную самоходную установку. В обнародованном видео рассказывается об особенностях этой боевой машины, выполненной на шасси трехосной полноприводный версии бронированного автомобиля Dongfeng Mengshi CSK131.

Миномет установлен на открытой платформе, и процесс его заряжания является автоматизированным - рядом с ним находятся лишь два человека.

В ходе испытаний на полигоне было продемонстрировано точное попадание в "группу пехотинцев" условного противника. Использовавшийся боеприпас управляемый и имеет продвинутую газодинамическую корректировку.

Сообщается, что инженерам и конструкторам понадобилось всего три года, чтобы довести эту разработку до готового образца.

Как ожидается, новинка будет предназначена прежде всего для поставок на экспорт.

Например, в те страны, которые ранее уже приобрели Dongfeng Mengshi CSK131. В то же время нельзя исключать, что какое-то количество таких машин поступит на вооружение воздушно-десантного корпуса ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Для этого объединения создается различная легкая десантируемая бронированная техника. Так, на Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018 демонстрировали САУ, являющуюся аналогом российской 2С9 "Нона-С.