Опубликовано фото Лукашенко в необычной толстовке и со шпицем на столе

Очередному протокольному событию в жизни Беларуси Telegram-канал "Пул Первого" решил предпослать 11 января фотографию Александра Лукашенко в президентском мерче. Камера зафиксировала главу государства за работой с документами в белой толстовке с надписью "Раздевайся и работай". На толстовке видна еще одна известная цитата белорусского и лидера: "Никакой чрезвычайщины". Объектив заснял рядом с президентом и шпица Умку, который уютно дремал на столе.

Кстати, авторы ресурса сопроводили публикацию пояснением: "Первый готовится к мероприятию". Как ранее сообщали новостные порталы, Лукашенко во вторник вручает награды "За духовное возрождение", а также специальные премии деятелям культуры и искусства.

Обращаясь к героям дня, белорусский лидер пояснил, почему это событие приурочено к рождественским праздникам. Такие светлые дни, по его словам, - время, наполненное верой, любовью и радостью, объединяет людей, вдохновляет и дарит надежду.

А "каждый из вас своей деятельностью, своей жизнью подтверждаете простую истину: искусство, творчество, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными", - констатировал белорусский лидер, назвав собравшихся в зале патриотами по поступкам, настоящей народной интеллигенцией по духу, "для которой любовь к Родине - в первую очередь служение ей, стремление сделать родную страну краше".

Поэтому, напомнил Лукашенко, когда четверть века назад "мы учредили специальные премии, то осознанно приурочили их к Рождеству Христову. Именно этот христианский праздник символизирует все самое светлое, чистое в нашей жизни, что нам пришлось десятилетиями и веками защищать".

Ведь "не имея прочных духовных опор, вряд ли белорусы, пройдя через многолетние войны и лишения, сумели бы сохранить родной язык, культуру, традиции, связавшие века и поколения", - убежден белорусский руководитель.

С другой стороны, уточнил он, утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего, подчеркнув важность беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий. "Именно поэтому 2022 год мы объявили Годом исторической памяти", - пояснил свое решение глава государства.

Президент полагает, что это хороший повод для всех еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности. "Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, еще раз посмотреть на учебники истории, придать новый импульс краеведению, продолжить работу по сохранению памятников архитектуры. Донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны", - сказал оратор.

"Мы обязаны это сделать. Прежде всего, для наших детей и внуков. Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью", - резюмировал Лукашенко.