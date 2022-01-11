Отжигаем по полной: самые необычные фейерверки от Петра I до наших дней

Выстрелы, грохот - и небо озаряется гигантскими огненными цветами, рассыпающимися множеством разноцветных искр. Какой праздник без пальбы! А уж Новый год и подавно. Фейерверки, горящие надписи, огненные фонтаны, шумные петарды и мирные бенгальские огни. В календаре даже есть особый день, посвященный бенгальским искрам и гирляндным огням, - 3 января. Сложно представить, что все это великолепие началось с ошибки китайского фармаколога.

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С самых древних времен в Китае существовала традиция разводить накануне празднования Нового года огромные костры и сжигать в них сухие стебли бамбука.

"Взрывающийся бамбук" ("пао чак") был самым надежным средством для отпугивания злых духов, которые, как известно, боятся яркого света и шума. Помимо своего основного предназначения снопы искр, взмывающие в небо, попутно создавали праздничное настроение.

Но до фейерверков, единственная цель которых - развлечение, было еще очень далеко. История праздничных огней началась с неудачного эксперимента.

В VII веке во времена империи Тан великий китайский врач и фармаколог Сунь Сымяо взялся создать эликсир бессмертия. Однако что-то пошло не так, и в итоге вместо волшебного порошка получилась гремучая смесь из селитры, серы и угля, эдакий прообраз пороха.

Как состав попал в костер, никто точно не знает. То ли сам ученый в сердцах решил сжечь неудачный образец, то ли кто-то из его помощников утилизировал отходы, но раздался чудовищный взрыв, сопровождавшийся грохотом и разноцветными языками пламени.

Кстати, нельзя сказать, что опыт был совершенно неудачным, так как имя свое Сунь Сымяо все-таки обессмертил.

Про взрывающийся порошок узнали даосские монахи и решили превратить дефект в эффект. Но, прежде чем по-настоящему зажечь, им пришлось научиться укрощать огонь и управлять силой взрыва.

Так появились пороховые заряды.

Поначалу использовали все тот же полый стебель бамбука, который взлетал в небо с громким шипением и свистом, а затем взрывался, рассыпаясь искрами.

Позже трубки стали картонными, а дым и пламя - разноцветными.

По легенде, самый первый новогодний праздник огней, во время которого было запущено несколько тысяч разноцветных фейерверков, был устроен последним императором династии Сун в последний год своего правления и прошел под девизом "Пусть ночь превратится в день!".

От Марко Поло до Петра I

Считается, что в Европе первые фейерверки появились в XIII веке, и произошло это благодаря известному путешественнику Марко Поло, который в 1295 году привез секрет пороха из Китая в Италию. Однако, по другой версии, порох в Венецию попал через Великий шелковый путь, и завезли его арабы.

Как бы там ни было, огненные забавы стали эффектной частью венецианских фестивалей. Но на то, чтобы стрельба разноцветными залпами превратилась в роскошное зрелище - феерические картины в небе, нарисованные огнем, цветом и светом, - у итальянцев ушло почти сто лет. Самый первый настоящий фейерверк состоялся в 1379 году в городе Виченца.

В Англии история фейерверков началась в 1486 году - со свадьбы Генриха VII. Традицию свадебных огненных шоу продолжил его сын Генрих VIII, который женился на Анне Болейн. Их дочь королева Елизавета I не просто пошла по стопам родителей, а даже учредила при дворе специальную должность "файер-мастера". Иногда они делали головокружительную карьеру! Например, в 1685 году пиротехник короля Якова II за впечатляющее огненное шоу был посвящен в рыцари.

Пока Европа наслаждалась Ренессансом и разноцветными огоньками, на Руси Московское княжество воевало с Тверским и Рязанским, попутно отбиваясь от Золотой Орды и собирая русские земли. Не до фейерверков было. Тут бы настоящее пламя потушить.

Впрочем, считается, что в конце XIV века, в последние годы правления Дмитрия Донского, когда все междоусобные страсти поутихли, в Белокаменной все-таки начали устраивать праздники с потешными огнями. Своих фейерверков тогда еще не было, приходилось жечь импортные, очень дорогие.

Есть сведения, что одно из ярчайших пиротехнических шоу устроил в Москве в мае 1606 года Лжедмитрий I, когда женился на польской красавице Марине Мнишек. Оборудование доставили из Европы, а главным чудом стал "дракон трехглавый, огнем дышащий" - сложная композиция из огненных фонтанов и факелов. Закончилось, правда, все довольно плохо: жениха убили, тело сожгли, пеплом набили пушку и выстрелили в направлении польской границы.

Но первый документально подтвержденный российский фейерверк был устроен в 1674 году в городе Устюге во время царствования отца Петра I - Алексея Михайловича. И тогда же была учреждена должность "порохового воеводы" - ответственного за огненно-световые зрелища и пороховые склады.

А первыми нелегальными фейерверкерами на Руси были скоморохи. Правда, порох они не использовали, свои handmade фейерверки изготавливали из жестяных трубок и плауна (многолетнего травянистого растения, одного из самых древних на Земле).

Известный географ и историк Адам Олеарий, секретарь и переводчик немецкого посольства в Москве во времена царствования Михаила Федоровича, писал: "В обществах можно устраивать хорошее развлечение с помощью плауна: если тайком наполнить трубки плауном и поднести к огню и дунуть, то, неожиданно для сидящих, вокруг выбрасывается сильное пламя; чтобы при этом получился сильный шум, примешивают сюда превращенную в порох березовую листву".

Скоморохи хулиганили совершенно безнаказанно, поскольку ежегодно получали индульгенцию от патриарха на все рождественские каникулы. И с 1 по 19 января с песнями, шутками, танцами бегали по улицам с фейерверками, поджигали бороды прохожим. Получить пощаду можно было, только откупившись копейкой.

Огромные деньги, между прочим! На копейку при Михаиле Федоровиче можно было купить 15 яиц или целую курицу!

К концу XVII века, уже при Петре I, новогодние развлечения с фейерверками стали очень популярной забавой среди российской знати и дворянства. Князь Федор Юрьевич Ромодановский самолично изготавливал и испытывал пороховые фейерверки в свободное от розыскных и аптекарских дел время. Князь Голицын и боярин Шереметев устраивали в своих имениях огненные шоу. А уж после высочайшего указа Петра I, повелевавшего, чтобы всe знатные люди, дворяне, служилые люди и купцы на Новый год выпускали "несколько ракетов, сколько у кого случится", в России начался фейерверочный бум. Ну, или расцвет пиротехники. Тем более что специально организованное в 1680 году в Москве "ракетное заведение" производило фейерверочные, осветительные и сигнальные ракеты в достаточном количестве.

На заметку. Химия праздничных огней

Что нужно сделать, чтобы фейерверк озарил небо разными красками? Правильно: грамотно подобрать химический состав заряда. Рассказываем, какие элементы используют специалисты.

Чтобы получить красный цвет, в фейерверк добавляют соли стронция и лития.

Для оранжевого цвета - соли кальция.

Для желтого цвета - соли натрия.

Для зеленого - соли бария.

Для синего - соли меди.

А вспышки ослепительного белого цвета дают титан и магний.

Звуковые эффекты тоже можно создать с помощью разных металлов. Например, алюминиевые или железные хлопья заставят фейерверк издавать шипящие звуки, а титановый порошок добавит брызгам цвета грохот взрывов.

Но основным компонентом заряда всех современных фейерверков был и остается черный порох, тот самый несостоявшийся волшебный эликсир бессмертия средневекового китайского фармаколога Сунь Сымяо.

Огненные забавы

Искусству пиротехники Петр I обучился у голландцев. В свои 17 лет уже умел делать пиротехнические смеси и ракеты для "потешных огней". Например, на масленицу 1690 года свежекоронованный царь лично изготовил фейерверк, который не прекращался целых три часа.

Рецепты горючей смеси тоже изобретал сам. В записях Петра I сохранились описания рецептуры фейерверков, записанные алхимическими символами. Еще царь-реформатор сам разрабатывал сюжет фейерверка и пошаговую инструкцию управления зарядами, а также готовил для зрителей абрисы - специальные "программки" с оттисками гравюр, которые использовались для огненных картин, и описанием значения фигур, сюжетов, надписей.

Огненные спектакли, которые устраивал Петр I, наверное, можно сравнить по грандиозности и искусности с творениями великого аниматора эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Например, однажды Петр создал огненную фигуру Геркулеса, раздирающего пасть льву. А в другой раз - во время празднования победы в Северной войне - организовал фейерверк, состоявший из нескольких частей. Сначала вспыхнула фигура орла, установленная на здании Сената. Затем горящая птица как бы подлетела (а на самом деле ее передвигали по натянутой веревке) к огромной декорации - храму бога Януса. Ворота храма тут же вспыхнули синим пламенем, из них вышел сам бог Янус (весь в огне, разумеется), и в руках он держал лавровый венок победителя.

Огненное искусство очень скоро получило статус общегосударственной задачи, пиротехникой занимались ученые Академии наук.

В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) хранятся собственноручные записи Петра I, в которых детально описано, как снаряжать "бураки" и "светящиеся ядра", что должно быть в составе зажигательной смеси, чтобы огонь получился белым или синим, - все это с рисунками и математическими выкладками.

Пышными фейерверками отмечались все большие и маленькие праздники. Сколько государственных денег улетало в трубу - сосчитать невозможно.

В одном из отчетов своему правительству датский посол Юст Юль писал: "Трудно представить, какая масса пороху истлевается за пирами и увеселениями при получении радостных вестей, на торжествах и при салютах, ибо в России порохом дорожат не более, чем песком, и вряд ли найдешь в Европе государство, где бы его изготовляли в таком количестве и где бы по качеству и силе он мог сравниться со здешним".

У Петра I, как водится, было совершенно иное представление о разумности трат на "огненные забавы". Сохранилась одна из записок, в которой царь сетует на какую-то финансовую неудачу: "Лучше б те миллионы на фейерверк издержаны были, нечто б дивное и памяти достойная вещь была, и народ в тот час великий блезир имел".

Кстати, нынче россияне, согласно данным экспертов по объемам продаж фейерверков, ежегодно тратят на "блезир", то есть на удовольствие, порядка 8 млрд рублей. А государство тратит на праздничные салюты в Москве в среднем по 60 млн рублей за один присест.

Традицию отмечать Новый год 1 января фейерверками и салютами тоже ввел Петр I. Первое Новолетие в канун Нового 1700 года праздновали очень пышно. Всем жителям Москвы по высочайшему указу было велено украсить свои дома хвойными ветками, жечь во дворах костры и палить изо всех ружей. Пальба не утихала неделю.

Вот с тех самых пор мы и празднуем Новый год целую неделю, с елками и фейерверками.

Как фейерверк стал салютом

Племянница Петра I императрица Анна Иоанновна тоже очень любила "потешные огни". На стрелке Васильевского острова по ее повелению был построен целый театр фейерверков - Театрум. Стоял он на 1000 свай, его обслуживали 600 пиротехников. Фейерверки и лампионы (бумажные фонарики) изготавливались в специальной лаборатории при Главной артиллерии. Все фейерверкеры являлись военнообязанными артиллеристами и имели техническое образование: от механиков до инженеров.

Была организована также специальная школа создателей театров фейерверков. До 1827 года ею руководил сподвижник Петра и его главный пиротехник Василий Корчмин, а позже военный и государственный деятель России, граф Бурхард Христоф фон Миних.

К работе над фейерверками и огненными спектаклями привлекались лучшие художники и архитекторы Петербурга, знаменитые деятели науки и культуры. Среди них - академики Михайло Ломоносов и Якоб Штелин, архитектор Матвей Казаков и механик Иван Кулибин.

С приходом на царство Екатерины II традиция устраивать праздничные огненные шоу только упрочилась. Коронация Екатерины в 1763 году была отмечена одним из самых крупных и ярких фейерверков в истории XVIII века.

Спектакль назывался "Паладин". На Неве построили плавучую платформу в виде острова. В центре разместили храм со статуей Афины. (По замыслу создателей, древнегреческая богиня олицетворяла императрицу и Самодержицу Всероссийскую.) Площадку перед храмом украшали античные скульптуры и вазы, и вокруг всего этого бушевала река огня. Кульминацией действа стал момент, когда загорелся вензель с инициалами Екатерины, а вокруг него засверкали молнии.

Следующий уникальный огненный спектакль был поставлен в Москве на Ходынке в 1775 году. Автором фейерверка, посвященного заключению мира с Турцией, был обер-фейерверкер Матвей Мартынов (генерал-майор артиллерии, между прочим!), а исполнительным продюсером - помощник Мартынова Василий Немов. Представление состояло из четырех действий: "Спокойная Россия", "Обеспокоенная Россия", "Торжествующая Россия" и "Утешная Россия". Для строительства декорации - "великолепного и разновидного павильона" - было использовано 42 000 ракет!

XIX век принес новые имена. Искусство уверенно превращалось в науку. Появлялись учебники и пособия. Одно такое "Полное и подробное наставление о составлении увеселительных огней" было опубликовано в 1824 году. Автор этого трактата пиротехник Федор Челеев писал: "Хотя упражнение фейерверочное не есть толь полезное для отечества как другие художества (то есть ремесла), на коих все ваше благо основывается; но коль скоро находим мы в нем приятное удовольствие, то не можем оное не назвать хотя частным благом, ежели не всеобщим... по всему всякая забава в свободное время облегчает труды... успокаивает и ободряет силы".

Имя еще одного известного фейерверкера XIX века, автора и создателя праздничных огней, хорошо знакомо любителям классической музыки. Это композитор и медик, редактор журнала "Знание" и ординарный профессор химии Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга Александр Бородин.

Последний фейерверк в досоветской России был дан в 1915 году в честь взятия русскими войсками города Перемышля во время Первой мировой войны. И все. Следующие праздничные огни над столицей зажглись спустя почти три десятилетия - 5 августа 1943 года. Но это был уже не фейерверк, а салют. Огненные картины сменились суровыми военными залпами. Впрочем, повод был соответствующий - не легкомысленные новогодние праздники, а чествование Советской армии, освободившей Орел и Белгород. Заряды для этого салюта были изготовлены на Особом экспериментальном заводе № 862.

После войны завод был реорганизован в Научно-исследовательский институт прикладной химии. И до сих пор, вот уже 75 лет, там работают все главные фейерверкеры страны. Они изобретают, разрабатывают и производят все необходимое для самых разнообразных праздничных огненных шоу: от хлопушек до петард, от фейерверков до салютов.

И все же 99% всех фейерверков, которые продаются сегодня на российском рынке пиротехники, завозятся к нам из Китая. Дело даосских монахов процветает вот уже тысячу лет. И будет процветать вечно. Ну, или до тех пор, пока человечество существует и празднует Новый год. С елками! Гирляндами! Бенгальскими огнями и фейерверками!

IPQuorum собрал пятерку самых интересных фейерверков в истории

• Считается, что самое большое фейерверк-шоу было проведено в Норвегии 29 ноября 2014 года. Тогда в честь норвежской конституции в небо было запущено 540 383 залпов. Зрелище продолжалось целых полтора часа!

• Рекорд по созданию самых больших снарядов принадлежит Америке конца 1970-х годов. Снаряды назывались Толстяк Один и Толстяк Два. Каждый из них был метровой длины, метровой ширины и весил по 325 кг. Первого взорвали в Кембридже, второго - во Флориде. Первый не смог взлететь, разорвался прямо на земле и оставил после себя трехметровую воронку. Зато устройство для его запуска улетело на 400 м. Второй Толстяк с трудом поднялся на высоту 15-этажного дома. Получилось не очень эффектно, но зато рекорд был установлен.

• Самым длинным в мире признан фейерверк, изготовленный в Китае в 2007 году. "Гремучая змея" длиной 13 км горела целых два часа.

• Самое дорогостоящее в мире шоу фейерверков состоялось в 2009 году в Абу-Даби. Шоу продолжалось всего лишь 55 минут, зато стоило 20 млн долларов.

• Ну а самый вкусный фейерверк был запущен накануне Нового 2002 года в Цюрихе. Заряд состоял из 60 кг лучшего швейцарского шоколада!

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