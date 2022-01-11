Песков: Спецслужбы РФ получают от коллег данные по ситуации в Казахстане

Внутри ОДКБ спецслужбы обмениваются информацией о происходящем в Казахстане, российская сторона также получает сведения от коллег, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, идет обмен информацией по линии специальных служб, в том числе в рамках ОДКБ, и в рамках этого обмена, конечно, российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные", - отметил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что главное - не то, какими данными обладает российская сторона, а из какой информации исходят власти Казахстана. "Именно президент Токаев вчера говорил об этом, именно это и должно являться первоисточником, и является таковым", - указал Дмитрий Песков.