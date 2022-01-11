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11.01.2022 21:00
Рубрика: Общество

По прогнозу ученых, летом в некоторых регионах возможна засуха

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Несмотря на то что спасатели зафиксировали первое в этом году подтопление, некоторые регионы весной и летом могут столкнуться с нехваткой воды. О возможной засухе накануне в своем прогнозе предупредили ученые МЧС.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По данным гидрологов, ситуация с грунтовыми водами кое-где вызывает опасение. Прогнозируется высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с нарушением ирригационных систем, работы коммуникаций и систем водоснабжения.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"В настоящее время на большей части страны зафиксировано значительное промерзание грунта. При этом в ряде регионов возможно залегание грунтовых вод на низких уровнях, что может привести к засухе в весенне-летний период. Самое низкое положение уровней грунтовых вод ожидается в пределах отдельных территорий Ростовской, Брянской, Воронежской, Оренбургской, Саратовской областей и Ставропольского края", - сообщили специалисты ВНИИ ГОЧС на первом в этом году селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России.

Но пока до лета далеко, надо быть готовыми к другим опасностям. В Сибири, например, зафиксированы первые подтопления. Там, в Красноярском крае, на Енисее в населенном пункте Стрелка вода залила 25 приусадебных участков. Зимой такие явления не редкость.

Паводок зимой связан не с оттепелью, а с мощным ледоставом и нагромождением льда. Сейчас гидрологи следят также и за дельтой Волги. Там у трех населенных пунктов Астраханской области уровень воды всего на 4-5 сантиметров ниже критических отметок.

Неравномерное образование льда угрожает и рыбакам. Эти люди, фанатично преданные своему хобби, сейчас не нарадуются крепкому льду. Но эксперты института предупредили, что в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах существуют высокие риски отрыва припая прибрежного льда. Наибольшая вероятность отрыва льда прогнозируется на Ладожском озере и в Финском заливе.

А любителям отдохнуть в горах надо быть предельно осторожными из-за лавин.

"Из-за сильных осадков лавинная опасность сохранится на высотах свыше 2,5 тысячи метров в Краснодарском крае (кроме Сочи) и Адыгее, а также свыше 2 тысяч метров в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Высокие риски схода снежных масс сохранятся также в горных массивах Дальневосточного, Сибирского федеральных округов и Мурманской области", - сказано в первом в этом году прогнозе МЧС.

Особо надо быть осторожными туристам, катающимся на горных лыжах и сноубордах в несанкционированных местах. Таких у нас, увы, немало. Но и в разрешенных местах на официальных курортах риски есть. Поэтому руководство МЧС распорядилось проверить системы оповещения и усилить контроль за регистрацией прибывающих туристических групп. Сейчас на контроле МЧС более чем 200 групп общей численностью свыше 2 тысяч человек. Зафиксировано более 40 снежных лавин, специальными службами произведено более 160 принудительных спусков.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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Кроме того, на селекторном совещании под руководством врио главы МЧС России Александра Чуприяна были подведены некоторые итоги первых дней наступившего года.

В МЧС отметили рост числа ДТП в связи с непогодой. "В последнее время в связи с ухудшением погодных условий возросло количество дорожно-транспортных происшествий. С начала 2022 года в России произошло около 2 тысяч ДТП, в которых спасено свыше 700 человек. К сожалению, более 230 человек погибли", - сообщили в спасательном ведомстве.

В период новогодних и рождественских праздников вводилось ограничение движения на 31 участке автодорог. Оперативно приняты меры по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения в 400 населенных пунктах. Ко вчерашнему дню в стране открыты более 590 ледовых переправ и 130 автозимников.

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