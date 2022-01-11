По прогнозу ученых, летом в некоторых регионах возможна засуха

Несмотря на то что спасатели зафиксировали первое в этом году подтопление, некоторые регионы весной и летом могут столкнуться с нехваткой воды. О возможной засухе накануне в своем прогнозе предупредили ученые МЧС.

По данным гидрологов, ситуация с грунтовыми водами кое-где вызывает опасение. Прогнозируется высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с нарушением ирригационных систем, работы коммуникаций и систем водоснабжения.

"В настоящее время на большей части страны зафиксировано значительное промерзание грунта. При этом в ряде регионов возможно залегание грунтовых вод на низких уровнях, что может привести к засухе в весенне-летний период. Самое низкое положение уровней грунтовых вод ожидается в пределах отдельных территорий Ростовской, Брянской, Воронежской, Оренбургской, Саратовской областей и Ставропольского края", - сообщили специалисты ВНИИ ГОЧС на первом в этом году селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России.

Но пока до лета далеко, надо быть готовыми к другим опасностям. В Сибири, например, зафиксированы первые подтопления. Там, в Красноярском крае, на Енисее в населенном пункте Стрелка вода залила 25 приусадебных участков. Зимой такие явления не редкость.

Паводок зимой связан не с оттепелью, а с мощным ледоставом и нагромождением льда. Сейчас гидрологи следят также и за дельтой Волги. Там у трех населенных пунктов Астраханской области уровень воды всего на 4-5 сантиметров ниже критических отметок.

Неравномерное образование льда угрожает и рыбакам. Эти люди, фанатично преданные своему хобби, сейчас не нарадуются крепкому льду. Но эксперты института предупредили, что в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах существуют высокие риски отрыва припая прибрежного льда. Наибольшая вероятность отрыва льда прогнозируется на Ладожском озере и в Финском заливе.

А любителям отдохнуть в горах надо быть предельно осторожными из-за лавин.

"Из-за сильных осадков лавинная опасность сохранится на высотах свыше 2,5 тысячи метров в Краснодарском крае (кроме Сочи) и Адыгее, а также свыше 2 тысяч метров в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Высокие риски схода снежных масс сохранятся также в горных массивах Дальневосточного, Сибирского федеральных округов и Мурманской области", - сказано в первом в этом году прогнозе МЧС.

Особо надо быть осторожными туристам, катающимся на горных лыжах и сноубордах в несанкционированных местах. Таких у нас, увы, немало. Но и в разрешенных местах на официальных курортах риски есть. Поэтому руководство МЧС распорядилось проверить системы оповещения и усилить контроль за регистрацией прибывающих туристических групп. Сейчас на контроле МЧС более чем 200 групп общей численностью свыше 2 тысяч человек. Зафиксировано более 40 снежных лавин, специальными службами произведено более 160 принудительных спусков.

Кроме того, на селекторном совещании под руководством врио главы МЧС России Александра Чуприяна были подведены некоторые итоги первых дней наступившего года.

В МЧС отметили рост числа ДТП в связи с непогодой. "В последнее время в связи с ухудшением погодных условий возросло количество дорожно-транспортных происшествий. С начала 2022 года в России произошло около 2 тысяч ДТП, в которых спасено свыше 700 человек. К сожалению, более 230 человек погибли", - сообщили в спасательном ведомстве.

В период новогодних и рождественских праздников вводилось ограничение движения на 31 участке автодорог. Оперативно приняты меры по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения в 400 населенных пунктах. Ко вчерашнему дню в стране открыты более 590 ледовых переправ и 130 автозимников.