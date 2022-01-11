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11.01.2022 13:51
Рубрика: В мире

Польский эксперт объяснил, что скрывает НАТО за доктриной по сдерживанию России

Текст: Юрий Когалов

Политика сдерживания Москвы является попыткой стран НАТО скрыть свой страх перед "российской угрозой". Такое мнение выразил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье, опубликованной в издании Myśl Polska.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Как обратил внимание эксперт, у членов альянса нет единого понимания самого термина "сдерживание". Одни видят в нем создание грозного образа альянса, который вынудит Россию "смиренно наблюдать за тем, как в отношении очередных стран постсоветского пространства применяется политика "выжатого (многократно) лимона" под вывеской "экономической и политической либерализации". Другие понимают под этим пропорциональную реакцию на собственные страхи.

"Политики и военные из стран НАТО поверили в "российскую угрозу" и так сильно ее испугались, что решили приглушить свой страх при помощи самообмана: мы боимся Москвы, но ей тоже стоит нас бояться, ведь мы ее "сдерживаем", - пишет Модзелевский.

Эксперт выразил недоумение, на чем базируется это самое сдерживание. "Пожалуй, никто не верит, что военные из какой-либо входящей в НАТО страны захотят умирать, выполняя обязательства в рамках Пятой статьи Вашингтонского договора, о которой нам постоянно напоминают", - указал профессор. И эту роль, по его мнению, пытаются навязать Польше. "Нам навязывают якобы "врожденную русофобию" (как и антисемитизм, якобы впитанный поляками с молоком матери), чтобы польские солдаты выступили в рядах единственной армии, которая придет на помощь восточному флангу НАТО", - отметил Модзелевский.

Он также обратил внимание, что последователи доктрины сдерживания тут же замолчали, когда Россия всего лишь провела учения неподалеку от границы с Украиной. "Концепция оказалась провальной, поэтому они затаились, трясясь от ужаса, и выглядело это довольно жалко", - указал эксперт, добавив, что "их "сдерживание" было просто блефом".

Модзелевский полагает, что эта идея нужна "старой Европе" в ее собственной игре, чтобы избавиться, с одной стороны, от американского доминирования, а с другой - от отдельных государств Восточной Европы, ставших для нее бесполезными.

В мире Европа Польша Россия и НАТО

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