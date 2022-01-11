Польский эксперт объяснил, что скрывает НАТО за доктриной по сдерживанию России

Политика сдерживания Москвы является попыткой стран НАТО скрыть свой страх перед "российской угрозой". Такое мнение выразил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье, опубликованной в издании Myśl Polska.

Как обратил внимание эксперт, у членов альянса нет единого понимания самого термина "сдерживание". Одни видят в нем создание грозного образа альянса, который вынудит Россию "смиренно наблюдать за тем, как в отношении очередных стран постсоветского пространства применяется политика "выжатого (многократно) лимона" под вывеской "экономической и политической либерализации". Другие понимают под этим пропорциональную реакцию на собственные страхи.

"Политики и военные из стран НАТО поверили в "российскую угрозу" и так сильно ее испугались, что решили приглушить свой страх при помощи самообмана: мы боимся Москвы, но ей тоже стоит нас бояться, ведь мы ее "сдерживаем", - пишет Модзелевский.

Эксперт выразил недоумение, на чем базируется это самое сдерживание. "Пожалуй, никто не верит, что военные из какой-либо входящей в НАТО страны захотят умирать, выполняя обязательства в рамках Пятой статьи Вашингтонского договора, о которой нам постоянно напоминают", - указал профессор. И эту роль, по его мнению, пытаются навязать Польше. "Нам навязывают якобы "врожденную русофобию" (как и антисемитизм, якобы впитанный поляками с молоком матери), чтобы польские солдаты выступили в рядах единственной армии, которая придет на помощь восточному флангу НАТО", - отметил Модзелевский.

Он также обратил внимание, что последователи доктрины сдерживания тут же замолчали, когда Россия всего лишь провела учения неподалеку от границы с Украиной. "Концепция оказалась провальной, поэтому они затаились, трясясь от ужаса, и выглядело это довольно жалко", - указал эксперт, добавив, что "их "сдерживание" было просто блефом".

Модзелевский полагает, что эта идея нужна "старой Европе" в ее собственной игре, чтобы избавиться, с одной стороны, от американского доминирования, а с другой - от отдельных государств Восточной Европы, ставших для нее бесполезными.