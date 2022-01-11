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11.01.2022 06:00
Рубрика: Экономика

Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами

Текст: Георгий Панин
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках России составляют 7,4 процента, говорится на сайте Банка России. Скорее всего, ставки будут расти и дальше.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган оценил перспективы вложения средств в банковские вклады в 2022 году.

- Этот год может в определенной степени стать для вкладчиков примерно тем же, чем стал 2015-й, когда ключевая ставка ЦБ поднялась до 17 процентов.

Соответственно, за ставкой регулятора потянулись и ставки по вкладам. И некоторому количеству банковских клиентов удалось разместить средства по ставке не менее 13 процентов годовых.

С учетом роста ставки в прошлом году и 1-2 раундов повышения в 2022 году, найти предложение по вкладу с годовой ставкой как минимум в 8 процентов большой проблемой не будет.

При этом нужно смотреть, чтобы ставка депозита не менялась из-за движений ключевой ставки ЦБ - теоретически банк может включить такое условие в договор. С таким условием пропадает интерес к работе с таким банком.

Если касаться кредитов, то здесь будет точно такая же история. Ипотечные кредиты спокойно пробьют 11 процентов годовых и могут дойти до 12-13 процентов. Довольно прилично подорожают и автокредиты с потребительскими займами.

Но возвращаясь к депозитам, стоит ожидать притока средств в банки, по крайней мере, до тех пор, пока ЦБ не начнет снижать ставку.

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Какого-то сильного сокращения количества игроков на банковском рынке не предвидится. Но здесь определенные процессы будут зависеть от того, какие решения относительно контроля за платежами физлиц и криптовалютного рынка будет принимать регулятор.

Без сомнений, в России есть банки, которые, будучи на грани банкротства, могли пойти на то, чтобы сотрудничать с нелегальными казино, мошенниками. Но в результате это все равно станет достоянием общественности. Поэтому дальнейшая консолидация банковского сектора будет больше похожа на оздоровление сектора после кризиса.

Какая есть альтернатива

Альтернатива депозитам - это покупка облигаций госкомпаний с доходностью не меньше 8-9 процентов годовых. Сейчас такие бумаги найти максимально просто.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Из-за роста ставки ЦБ бумаги многих компаний с невысоким купонным доходом продаются как минимум на 5 процентов ниже номинальной стоимости, что как раз дает неплохую доходность по итогу.

Также стоит обратить внимание на сектора, для которых 2022 год будет очень сильным. Это недвижимость, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, автосалоны и автоломбарды, медицинские компании. Там легко можно найти облигации с доходом в 10+% годовых.

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