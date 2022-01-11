Президент Казахстана подписал указ о назначении Смаилова премьером

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев во вторник, 11 января, указом назначил Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее нижняя палата парламента Казахстана одобрила кандидатуру Смаилова на должность премьера.

Напомним, в ряде населенных пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Миротворцам поставлена цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.