Президент Токаев обозначил первоочередные проблемы Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил депутатам парламента - мажилиса - нового премьера страны, а после голосования по его кандидатуре обратился к ним с обращением, где описал проблемы, стоящие перед государством, и пути их решения.

В своем выступлении Токаев повторил оценку трагических событий начала года, назвав их "террористической войной" и указав на ее хорошую подготовленность, явным признакам которой "комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку". "План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы", - констатировал президент Казахстана.

Случившаяся трагедия, по словам Касым-Жомарта Токаева, ставит перед страной стратегическую задачу по кардинальной реорганизации всей системы обеспечения национальной безопасности. Он назвал девять необходимых для этого шагов, включая увеличение оплаты труда сотрудников спецподразделений, повышение правовой защищенности полицейских и реализацию комплекса мер противодействия религиозному экстремизму. "Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - подчеркнул он.

Разговор о назревших изменениях в экономике и социальной сфере, от изменений в сфере образовании до ревизии работы таможни, занявший большую часть выступления, Токаев предварил следующим заявлением: "Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах".

Президент Казахстана провел тщательный анализ несоответствия официальных показателей доходов и социальных стандартов реальности, указал на значительное имущественное неравенство, диспропорции в развитии регионов и запредельную бюрократизацию государственного аппарата. По всем темам правительству были даны соответствующие поручения, о выполнении которых и последующих шагах пойдет разговор в следующем обращении президента к мажилису, намеченном на сентябрь.

Разговор о назревших изменениях в экономике и социальной сфере занял большую часть выступления Токаева

"Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении, и вы это хорошо понимаете и знаете. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", - заявил президент Токаев. В этой связи он поручил перестроить работу Банка развития Казахстана, как основного источника государственных инвестиций, который "превратился в личный банк для избранного круга лиц, которые известны пофамильно". Также президент поручил правительству определить круг компаний, которым "пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе". Они должны будут делать ежегодные взносы в создаваемый общественный социальный фонд "Народу Казахстана", который займется решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. "Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Проводить намеченные изменения будет новый премьер Алихан Смаилов. Ему 49 лет, по образованию математик. На разных должностях в государственных и коммерческих структурах занимался статистикой и планированием, возглавлял республиканское Агентство по статистике, занимал должность министра финансов. Последние полтора года - первый вице-премьер правительства.