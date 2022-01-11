Президент Токаев обозначил первоочередные проблемы Казахстана

Новости

КХЛ отменила матчи "Металлурга", а в "Спартаке" заразились 10 игроков 21:40
Медрегулятор ЕС не исключил, что бустеры от ковида придется вводить каждый год 21:27
Число погибших в аварии под Ивановом выросло до четырех 21:15
Количество военных с коронавирусом сократилось до 1 347 человек 21:13
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана 20:44
ВОЗ выступила с заявлением по поводу вакцин от ковида 20:25
"Империю света" Рене Магритта продадут за 60 млн долларов 20:22
Рособрнадзор не будет переводить ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры 20:20
Британские энергетики извинились за издевательские советы по энергосбережению 20:12
Нефть подорожала до 83 долларов за баррель 19:53
Экс-тренер "Норвича" Фарке возглавит "Краснодар" 19:51
Отец Алисы Тепляковой опроверг пропуск экзаменов в МГУ без веской причины 19:26
ДНР начала поставлять колбасу в Россию 19:20
Россияне назвали наиболее престижные профессии 19:14
Пожарные ликвидировали открытый огонь в доме престарелых в Пушкине 19:09
Постояльцы сгоревшего в Подмосковье дома престарелых отправлены в больницу 19:08
Ассамблея народов Евразии призвала все народы Казахстана жить в мире 18:58
Алексей Морозов: Было предложение все серии плей-офф сыграть до трех побед 18:54
Марину Хлебникову выписали из больницы 18:48
"Динамо" анонсировало трансфер Смолова 18:47
Алексей Морозов: Многие команды КХЛ готовы выпускать резервистов 18:42
Западные СМИ расценивают переговоры в Женеве как успех России 18:40
Истребители Су-30СМ России и Беларуси провели патрулирование границ 18:30
МВД: Все онлайн-сервисы ГИБДД работают в штатном режиме 18:27
Морозов об ужесточении ковидного регламента КХЛ: Маски даже в раздевалках 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 20:55
Рубрика: В мире

Президент Токаев обозначил первоочередные проблемы Казахстана

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил депутатам парламента - мажилиса - нового премьера страны, а после голосования по его кандидатуре обратился к ним с обращением, где описал проблемы, стоящие перед государством, и пути их решения.
Президент Токаев представил депутатам нового премьера и обратился к парламенту с обращением. Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан Президент Токаев представил депутатам нового премьера и обратился к парламенту с обращением. Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Токаев представил депутатам нового премьера и обратился к парламенту с обращением. Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан

В своем выступлении Токаев повторил оценку трагических событий начала года, назвав их "террористической войной" и указав на ее хорошую подготовленность, явным признакам которой "комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку". "План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы", - констатировал президент Казахстана.

Фото: Александр Степанов
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана

Случившаяся трагедия, по словам Касым-Жомарта Токаева, ставит перед страной стратегическую задачу по кардинальной реорганизации всей системы обеспечения национальной безопасности. Он назвал девять необходимых для этого шагов, включая увеличение оплаты труда сотрудников спецподразделений, повышение правовой защищенности полицейских и реализацию комплекса мер противодействия религиозному экстремизму. "Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - подчеркнул он.

Разговор о назревших изменениях в экономике и социальной сфере, от изменений в сфере образовании до ревизии работы таможни, занявший большую часть выступления, Токаев предварил следующим заявлением: "Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах".

Президент Казахстана провел тщательный анализ несоответствия официальных показателей доходов и социальных стандартов реальности, указал на значительное имущественное неравенство, диспропорции в развитии регионов и запредельную бюрократизацию государственного аппарата. По всем темам правительству были даны соответствующие поручения, о выполнении которых и последующих шагах пойдет разговор в следующем обращении президента к мажилису, намеченном на сентябрь.

Разговор о назревших изменениях в экономике и социальной сфере занял большую часть выступления Токаева

"Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении, и вы это хорошо понимаете и знаете. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", - заявил президент Токаев. В этой связи он поручил перестроить работу Банка развития Казахстана, как основного источника государственных инвестиций, который "превратился в личный банк для избранного круга лиц, которые известны пофамильно". Также президент поручил правительству определить круг компаний, которым "пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе". Они должны будут делать ежегодные взносы в создаваемый общественный социальный фонд "Народу Казахстана", который займется решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. "Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Проводить намеченные изменения будет новый премьер Алихан Смаилов. Ему 49 лет, по образованию математик. На разных должностях в государственных и коммерческих структурах занимался статистикой и планированием, возглавлял республиканское Агентство по статистике, занимал должность министра финансов. Последние полтора года - первый вице-премьер правительства.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана
Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники
Морозов об ужесточении ковидного регламента КХЛ: Маски даже в раздевалках
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках