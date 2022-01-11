Присяжные оправдали снос статуи в Бристоле

Суд присяжных в английском Бристоле поставил точку в деле о сносе памятника меценату Эдварду Колстону, которому потомки поставили в вину работорговлю. В июне 2020 года активисты движения Black Lives Matter сбросили с пьедестала бронзовую статую, простоявшую в городе 125 лет, проволокли ее до набережной и с остервенением утопили в местной гавани.

Четверым вандалам было предъявлено обвинение в порче имущества, однако присяжные признали их действия "моральными", а сам монумент - "безнравственным". Один из присяжных, оправдавших погромщиков, сравнил памятник ни много ни мало со "статуей Гитлера под носом у жертв Холокоста", передает газета FAZ. А подсудимые заявили, что цена монумента якобы "только выросла" после того, как его извлекли из воды и выставили в музее со следами веревки и алой краски.

Свидетелем вызвали историка с нигерийскими корнями, который превратил процесс в судилище над давно почившим англичанином. Памятник в честь благотворителя, жившего Бристоле на рубеже XVII-XVIII веков, был установлен в 1895 году. Викторианцы называли Колстона "одним из самых добродетельных сынов города".

Он вложил капитал в обустройство школ, больниц, церквей и богаделен. Вполне в духе времени англичанин, состоявший в Королевском африканском обществе, сколотил состояние на торговле рабами. Между тем премьер Британии Борис Джонсон, как и многие тори, не поддержал вердикт суда. "Вандалы не должны переписывать нашу историю", - отметил он в Twitter.