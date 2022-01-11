Против оголившейся на фоне храма в Москве блогерши могут возбудить дело

Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикации в социальной сети очередного сомнительного фото на фоне храма. В этот раз одна из блогеров сфотографировалась обнаженной в Москве на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, в отношении "героини" фото может быть возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

ТАСС уточняет, что фотографии разместила в "Инстанграм" блогер Полина М. "В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") в отношении блогера и модели Полины М., которая разместила на странице в "Инстаграме" свою фотографию в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы", - сказал собеседник агентства.

Данная статья предусматривает в качестве наказания штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до одного года. Фотография была сделана 28 августа прошлого года и в то же время размещена в сети. После того, как данным фото заинтересовались правоохранители, девушка удалила и фото, и аккаунты в соцсетях. Тем не менее, сделать вид, что фотографии не было вообще, уже невозможно.

Сейчас в отношении блогера составлен протокол по статье 5.26 КоАП ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение"). Пока протокол вернули в полицию для устранения нарушений, допущенных при его составлении. Также проводится проверка, материалы которой будут направлены в ГСУ СК по Москве для принятия процессуального решения.