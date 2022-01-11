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11.01.2022,  
09:35
Текст:  Антон Валагин

Противолодочный комплекс "Ответ" принят на вооружение

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

ВМФ России принял на вооружение новейший противолодочный ракетный комплекс "Ответ". Он способен поражать вражеские субмарины на расстоянии 40 километров.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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- Принятый на вооружение комплекс уже год серийно поставляется на корабли российского флота, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением информации о новом статусе "Ответа" агентство не располагает.

Противолодочный комплекс разработан концерном "Гидроприбор", его испытания велись с 2019 года. В декабре новое оружие опробовал фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" - и успешно поразил цель в Японском море.

Крылатая ракета "Ответа" унифицирована под пусковые установки 3С-14 для стрельбы "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами". В головной части ракеты находится компактная самонаводящаяся торпеда. Ракета доставляет ее в район цели и сбрасывает на парашюте. Оказавшись в воде, торпеда включает гидроакустическую станцию, находит подлодку и поражает ее. Сейчас максимальная дальность стрельбы комплекса с надводного корабля 40 километров, но ОПК ведет работу над увеличением дальнобойности. Технические решения для этого есть, считают специалисты.

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Фото: youtube.com
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