Путин обсудит с правительством газификацию регионов и поздравит прокуроров

Владимир Путин в среду, 12 января, проведет совещание с членами правительства РФ. Главной темой обсуждения будет газификация в регионах, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того с докладом по ситуации с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов выступит зампред правительства Александр Новак.

В этот же день президент примет участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры России.

"Владимир Путин поздравит сотрудников Генеральной прокуратуры России с юбилеем и обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее", - говорится в сообщении.