Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 452-ФЗ "О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Ратифицировать Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную в городе Кишиневе 7 октября 2002 года (далее - Конвенция), со следующими оговорками:

"1) Российская Федерация в отношении пункта 1 статьи 19 Конвенции заявляет, что не несет ответственности по искам о возмещении материального ущерба и (или) морального вреда, причиненных вследствие задержания или содержания под стражей в Российской Федерации лиц до получения запроса об их выдаче в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 70 Конвенции, а также по искам о возмещении материального ущерба и (или) морального вреда, причиненных в связи с отсрочкой или отменой передачи лиц, в отношении которых принято решение о выдаче;

2) Российская Федерация оставляет за собой право не применять подпункт "в" пункта 1 статьи 54 Конвенции;

3) Российская Федерация в отношении статьи 68 Конвенции заявляет, что оставляет за собой право для обеспечения выдачи лица избрать в отношении его в случае необходимости меру пресечения в виде заключения под стражу или иную меру пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) Российская Федерация оставляет за собой право не применять пункт 1 статьи 71 Конвенции в части, касающейся срока рассмотрения запроса о выдаче;

5) Российская Федерация в отношении абзаца второго пункта 2 статьи 76 Конвенции заявляет, что оставляет за собой право помимо проверки соблюдения положений Конвенции проверять соблюдение законодательства Российской Федерации при рассмотрении компетентным судом Российской Федерации жалоб, предусмотренных указанным пунктом;

6) Российская Федерация оставляет за собой право:

а) отказать в предусмотренной статьей 84 Конвенции повторной выдаче лица, если к запросу о повторной выдаче не будут приложены оформленные надлежащим образом документы, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 67 Конвенции;

б) запросить до принятия решения по запросу о повторной выдаче у запрашивающей Договаривающейся Стороны материалы, необходимые для подтверждения отсутствия предусмотренных статьей 89 Конвенции оснований отказа в выдаче лица;

в) принять решение о повторной выдаче лица при условии предоставления запрашивающей Договаривающейся Стороной гарантий, подтверждающих, что лицо, выдача которого запрашивается повторно, будет привлечено к уголовной ответственности только за преступление, в связи с совершением которого запрашивается его повторная выдача;

7) Российская Федерация в отношении статьи 91 Конвенции заявляет, что оставляет за собой право осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное преследование граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае, если преступления, совершенные такими гражданами и лицами, подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

8) Российская Федерация оставляет за собой право не применять пункт 5 статьи 92 Конвенции;

9) Российская Федерация в отношении пункта 1 статьи 95 и статьи 98 Конвенции заявляет, что оставляет за собой право возобновить ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств производство по уголовному делу, которое передано Российской Федерацией другой Договаривающейся Стороне в соответствии со статьей 91 Конвенции, независимо от того, вступило ли в законную силу окончательное решение другой Договаривающейся Стороны по данному уголовному делу;

10) Российская Федерация оставляет за собой право не применять статью 109 Конвенции", а также со следующими заявлениями:

"1) Российская Федерация в отношении пункта 4 статьи 67 Конвенции заявляет, что запрос о выдаче подписывается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем и в соответствии со статьей 88 Конвенции направляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрашиваемой Договаривающейся Стороне;

2) Российская Федерация в отношении пункта 1 статьи 70 Конвенции заявляет, что до получения запроса о выдаче лица в отношении его может быть избрана в случае необходимости мера пресечения в виде заключения под стражу или иная мера пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации при условии получения (в том числе с использованием технических средств коммуникации) письменного ходатайства запрашивающей Договаривающейся Стороны о заключении под стражу;

3) Российская Федерация в отношении пункта 2 статьи 70 Конвенции заявляет, что основанием заключения под стражу лица, выдача которого запрашивается, является также решение компетентного суда Российской Федерации о заключении под стражу;

4) Российская Федерация в отношении статьи 81 Конвенции заявляет, что решение о выдаче лица, совершившего преступление, за которое в соответствии с законодательством запрашивающей Договаривающейся Стороны устанавливается смертная казнь, принимается при условии предоставления запрашивающей Договаривающейся Стороной гарантий, подтверждающих, что к этому лицу не будет применена смертная казнь;

5) Российская Федерация в отношении статьи 86 Конвенции заявляет, что разрешение на транзитную перевозку по территории Российской Федерации лица, выданного или переданного на время другой Договаривающейся Стороне, предоставляется Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем в соответствии с законодательством Российской Федерации по ходатайству запрашивающей Договаривающейся Стороны. В случае осуществления незапланированной посадки воздушного судна при транзитной перевозке такого лица воздушным путем по территории Российской Федерации это лицо может содержаться под стражей в течение 72 часов до получения ходатайства о транзитной перевозке;

6) Российская Федерация в отношении пункта 2 Особого мнения Азербайджанской Республики, подтвержденного при выражении ею своего согласия на обязательность Конвенции, заявляет, что будет рассматривать поступающие в рамках Конвенции от компетентных органов Азербайджанской Республики соответствующие запросы на основе взаимности".

Президент Российской Федерации В. Путин