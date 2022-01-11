Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 отреагировали на слухи о переносе игры

Студия GSC Game World, авторы одной из самых ожидаемых игр 2022 года - S.T.A.L.K.E.R 2, отреагировала на слухи о переносе даты релиза игры на осень текущего года.

"Стоит свыкнуться с тем, что вокруг игры всегда были, есть и будут различные слухи. Иногда их интересно почитать. Иногда даже можно обсудить в сообществе. Но вот доверять любой подобной информации я бы не стал. Ведь слухи на то и слухи, что они всегда основаны на неподтвержденной и непроверенной информации. Как раз таки подтвержденная информация - только в наших официальных соцсетях", - заявил комьюнити-менеджер компании на сервере в Discord.

Ранее в Сети появился слух о том, что игру могут перенести с 28 апреля на более поздний срок. Информацией поделился блогер под ником OLDboi. Он заявил, что студия в скором времени сама объявит новую дату выхода игры.