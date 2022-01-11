Число погибших в аварии под Ивановом выросло до четырех

В Ивановской области скончалась 15-летняя девушка, получившая тяжелые травмы в столкновении VW Polo с грузовиком 8 января, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение УМВД по региону. Таким образом число жертв аварии выросло до четырех человек.

Напомним, с 11.10 субботы на трассе Иваново-Ярославль у деревни Припеково иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на зимней дороге.

Три человека: водитель, его жена и 21-летняя дочь, - скончались на месте аварии. Младшую дочь доставили в больницу, но полученные ею травмы оказались не совместимы с жизнью.

Погибшая семья недавно переехала в Ивановскую область с севера, уточнили в УМВД.