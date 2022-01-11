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11.01.2022 23:49
Рубрика: Экономика

Десять новых ТЦ: Что ждет там покупателей

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
В этом году в столице откроются 10 новых торговых центров. Но предприниматели не спешат арендовать в них места, объясняя это неуверенностью, придут ли к ним покупатели. Им важно понять и то, что же нужнее сегодня москвичам: шопинг, который был у них на первом месте до пандемии, или развлекательные функции?

Всего в Москве 329 торговых центров. По данным исследования Knight Frank, до конца года к 7,2 миллиона квадратных метров торговых площадей в городе добавится еще 448,2 тысячи квадратных метров, что почти на четверть больше, чем в прошлом году, и на 71,3 и 91,3 процента, чем в 2020-м и 2019-м соответственно. Среди новых торговых пространств - крупный центр в составе ТПУ "Селигерская", который смогут ежедневно посещать порядка 100 тысяч покупателей.

Фото: iStock
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В нем займут место известные бренды одежды и обуви, аксессуары, ювелирные изделия, косметика, бытовая техника, а также большой кинотеатр, бары и кафе. Еще один крупный ТЦ - Discovery - появится в ТПУ "Ховрино". Он станет одним из самых современных на севере столицы. В нем можно будет не только пройтись по магазинам, но и заняться спортом, посетить салоны красоты, а затем отправиться на прогулку в лес, буквально примыкающий к ТЦ. Не менее интересными ожидаются МФК West Mall, МФК Chkalov, ТЦ "Эль-Портал" в ТПУ "Рязанская" и другие центры, которые находятся в высокой степени готовности и ждут открытия. По прогнозу экспертов, до 40 процентов площадей этих новостроек будет пустовать.

"Свободные торговые площади - частое явление при открытии новых объектов, напрямую не связанное с пандемией", - комментирует ситуацию Дмитрий Москаленко, президент Российского совета торговых центров.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ангелина Зеленькова

По его словам, посещаемость действующих ТЦ в Москве практически вернулась к допандемийным показателям, что говорит о неугасаемом интересе к офлайн-ретейлу: "Интернет-магазины сейчас хотя и составляют серьезную конкуренцию, но не способны полностью заменить торговые центры, которые давно уже стали целой экосистемой с индустрией развлечений".

Посещаемость действующих торговых центров в Москве практически вернулась к допандемийным показателям

Успешными, по его словам, будут в первую очередь те торговые центры, где кроме магазинов одежды и обуви откроются фудкорты, детские развлекательные центры, кинотеатры, коворкинги и социально-сетевые зоны, например, зоны тик-ток, где молодежь может снимать короткие видеоролики.

"Именно поэтому, в отличие от проектов пятилетней давности, современные ТЦ не строят отдельно, а внедряют в состав многофункциональных ТПУ. В них изначально закладываются расширенные досуговые зоны - большая часть площадей отдается под развлечения, велнесс и общепит, что делает ТЦ lifestyle-пространством", - подчеркивает Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank.

По словам эксперта, именно это может привлечь посетителей в новые ТЦ - дополнительные возможности для проведения свободного времени, а также эмоциональная составляющая в процессе шопинга. Примерно треть московских торговых центров, которые устарели, по ее мнению, в ближайшие пять лет будут подвергнуты реконцепции и реновации.

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