ФСБ задержала украинского неонациста, готовившего теракт в России

ФСБ совместно с МВД и СК России задержала в Тверской области очередного приверженца организации украинских неонацистов "М.К.У.".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержан житель Тверской области 2003 года рождения по подозрению в подготовке теракта на транспорте. Кроме того, он занимался в интернете пропагандой идеологии массовых убийств и вовлечением в сообщество "М.К.У." новых членов.

На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемого во время занятий в учебном заведении.

- Причины задержания знаешь? - спрашивает сотрудник ФСБ.

- Да, знаю, - отвечает молодой человек.

- Ожидал задержания?

- Ожидал.

После этого молодого человека в наручниках выводят из здания. На кадрах допроса задержанный признается, что занимался модерацией сайтов "М.К.У." в мессенджерах и получал указания в том числе об организации терактов от лидера организации Краснова.

В ФСБ напомнили, что организация неонацистов была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, под патронажем украинских спецслужб.