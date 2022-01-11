ФСБ задержала украинского неонациста, готовившего теракт в России

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержан житель Тверской области 2003 года рождения по подозрению в подготовке теракта на транспорте. Кроме того, он занимался в интернете пропагандой идеологии массовых убийств и вовлечением в сообщество "М.К.У." новых членов.
На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемого во время занятий в учебном заведении.
- Причины задержания знаешь? - спрашивает сотрудник ФСБ.
- Да, знаю, - отвечает молодой человек.
- Ожидал задержания?
- Ожидал.
После этого молодого человека в наручниках выводят из здания. На кадрах допроса задержанный признается, что занимался модерацией сайтов "М.К.У." в мессенджерах и получал указания в том числе об организации терактов от лидера организации Краснова.
В ФСБ напомнили, что организация неонацистов была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, под патронажем украинских спецслужб.