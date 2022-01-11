Как уберечь сотрудников от выгорания и стрессов

Для компании очень важны сотрудники, которые сильно переживают за результат и за рабочий процесс. Они являются самыми ценными работниками, но при этом склонны к эмоциональному выгоранию и стрессам.

Когда мы говорим об эмоциональном выгорании сотрудника, то важно помнить, что необходимо проводить профилактику стрессов у работников, чтобы избежать эмоциональных перегрузок. В данном случае можно дать несколько рекомендаций как сотрудникам, так и работодателю.

Если вы понимаете, что испытываете стрессовую нагрузку, потому что не можете позволить себе надолго уйти в отпуск, то в качестве профилактики эмоционального выгорания важно время от времени делать day off. Что это такое? Это перерывы на один-два дня в течение рабочего процесса. В это время важно перейти на другой вид деятельности, которая полностью переключит ваш мозг с работы на что-либо другое. Можно поехать кататься с горы, совершить прыжок с парашютом, погулять по лесу, съездить на экскурсию в соседний регион. Вы можете испытывать, например, тревогу, но не за то, как завершится та или иная сделка, а за то, как, допустим, приземлится воздушный шар, на котором вы решили полетать. Конечно, если будете во время day off просто сидеть дома и размышлять, как там сотрудники без вас, то никакого переключения не произойдет.

Нужно сформировать более простые и легкие для получения эмоционального результата задачи. Это, несомненно, переключает человека и дает возможность за очень короткий промежуток времени восстановиться.

Даже если вы два дня таким образом отдохнете, то, выйдя снова на работу, сможете быть более эффективным и принимать более взвешенные решения.

От стресса помогут перерывы на один-два дня в течение рабочего процесса

Помимо этого для профилактики эмоционального выгорания важны правильное питание, прогулки на свежем воздухе, здоровый сон, физическая нагрузка. Все об этом знают, но, к сожалению, мало кто следует таким рекомендациям.

Чтобы предотвратить эмоциональное выгорание в компании, руководитель может применить несколько способов. Например, организовывать какие-то командные мероприятия, возможно, даже без отрыва от профессиональной деятельности. В данном случае важно, чтобы эмоциональный настрой сотрудника был переключен и сфокусирован на какой-либо интересной задаче без очень сильной ответственности. Это могут быть творческие и интересные задания, которые кажутся незначительными на данный момент, но в будущем вполне могут принести прибыль и пользу компании. Мероприятие можно провести, к примеру, в формате совещания. Важно, чтобы сотрудники на своем рабочем месте помимо тревоги и ответственности за результат испытывали и другие эмоции: радость, восторг, интерес к процессу.

Помимо этого важно развивать эмоциональный интеллект сотрудников. Научно доказано, что развитие эмоционального интеллекта является очень хорошей профилактикой эмоционального выгорания.

Эмоциональный интеллект (ЭИ) - способность человека перерабатывать информацию, которая содержится в эмоциях. Соответственно, чем лучше человек осознает, что происходит в его эмоциональной сфере, тем больше шансов на то, что он более стрессоустойчив и не столь подвержен эмоциональному выгоранию. Сотрудник с высоким ЭИ сам может регулировать свои чувства, понимать причины возникновения эмоций, может вовремя остановиться.