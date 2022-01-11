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11.01.2022 09:56
Рубрика: Происшествия

Мошенник в Дмитрове выманил у пенсионеров более 2 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Схема обмана была старой, но проверенной и, как показала практика, действующей.

Телефонный мошенник выманил у московской пенсионерки 800 тысяч рублей

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что к 79-летней жительнице Дмитрова домой приехал неизвестный и забрал у нее более 80 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее внучки, якобы ставшей виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал водитель автомобиля.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Дмитровскому городскому округу установили и в Истре задержали мошенника. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Смоленской области.

Задержанный рассказал, что в интернете нашел работу курьером. По телефону неизвестные называли адреса, по которым он должен был забирать деньги, а после переводить их на определенные банковские счета, получая с каждой суммы процент.

Оперативники установили его причастность к совершению аналогичного преступления в отношении 64-летнего мужчины. У пенсионера было похищено 2 миллиона рублей.

Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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