ОЭЗ в ЦФО обзавелись новыми резидентами и проектами

Новые резиденты и расширение производственных мощностей, рост сервиса и кадровые программы - все это происходило в особых экономических зонах в минувшем году. Как промышленные площадки будут развиваться в 2022-м, выяснили корреспонденты "РГ", опираясь на данные Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

Липецкий феномен

ОЭЗ "Липецк" заняла второе место среди подобных особых зон промышленно-производственного типа. Елецкий участок развивается здесь не просто в качестве продолжения первого - грязинского, резидентами которого являются корпорации с мировыми именами. Совсем недавно здесь было открыто новое подразделение таможенного поста. С такой инициативой глава региона Игорь Артамонов ранее обратился к руководству федеральной таможенной службы. Цель понятна: резиденты елецкого участка получат возможность растаможить оборудование, которое ввозится из-за рубежа, непосредственно на территории экономической зоны. Преференций они при этом не потеряют, а также сэкономят время и средства, которые могли бы уйти на транспортные издержки. Кроме того, новый участок ОЭЗ стал таким же комфортным, а это, как отмечают липчане, важная часть репутации для региона, привлекательного для инвесторов.

- На многих участках у наших соседей отдельной таможни нет, - отметил заместитель главы региона Сергей Курбатов, курирующий экономическую политику в Липецкой области. - Не скрываю, нам было непросто согласовать создание поста с федеральным ведомством. Поэтому благодарю резидентов за терпение, а своих коллег - за отличную работу.

Пока на елецком участке ОЭЗ "Липецк" насчитывается до 10 резидентов, как и на грязинском. И если первое время новые заводы, построенные в особой зоне, распространяли свою продукцию на российском рынке, то теперь работают и на экспорт. Не случайно было подписано соглашение о сотрудничестве между управляющей компанией ОЭЗ и консалтинговым агентством "Кволети Партнерс". Агентство позволит не только привлечь в липецкий регион новых резидентов для растущей ОЭЗ, но и наладить экспортные поставки за границу.

Гордый "Орел"

Особая экономическая зона "Орел" вошла в пятерку наиболее динамично развивающихся площадок моложе трех лет. Глава региона Андрей Клычков напомнил, что сейчас на ее территории идет большая стройка: возводятся объекты сразу двух резидентов. Первый - ООО "Агрос" - вложил порядка 300 миллионов рублей в предприятие по хранению и переработке зерна. Второй - ООО "РК-Премикс" - уже подвел к концу строительно-монтажные работы производственно-складского комплекса, в который инвестировал свыше 260 миллионов рублей. И один и второй намерены запустить производства в наступившем году.

Орловская ОЭЗ продолжит пополняться резидентами. Так, компания "Три Точки Мануфактуринг" зарегистрирована в качестве участника в декабре. Планируется вложить 45 миллионов рублей в строительство завода телематического оборудования для автопроизводителей. Генеральный директор компании Кирилл Савич напомнил, что разработка и производство различных устройств, связанных с телематикой, начались шесть лет назад и за это время предприятие стало надежным поставщиком телематического оборудования для крупных автопроизводителей. Изначально расположившись на Орловщине, инвестор принял решение расширяться тоже здесь, а лучшим местом для этого и стала ОЭЗ "Орел".

Резиденты Елецкого участка ОЭЗ получат возможность растаможить оборудование, которое ввозится из-за рубежа

Примечательно, что, помимо ориентированности на экспорт, в Орловской области заняты поиском и свободных ниш для отечественной продукции в рамках импортозамещения. Так, здесь намерены реализовать проект переработки сухого гороха: компания "Пинэко" готова вложить в него 24 миллиона рублей и частично устранить дефицит российских белков на рынке. В наступившем году в регионе потенциальным инвесторам предложат площадки в различных муниципалитетах - их уже формируют в корпорации "Развитие". Вполне возможно, они станут аналогами липецких региональных экономзон, активность резидентов которых превзошла все ожидания.

Так или иначе, в регионах, где работают особые экономические зоны, появляется своеобразный магнит для среднего и малого бизнеса, ведь крупные промышленные гиганты не могут развиваться без качественного сервиса.

Тульский стандарт

В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон тульская "Узловая" поднялась на два пункта, заняв седьмое место из 20 зон промышленно-производственного типа. Кроме того, из подгруппы "достаточно привлекательных" с инвестиционной точки зрения она перешла в разряд ОЭЗ с высокой инвестпривлекательностью.

В апреле прошлого года "Узловой" исполнилось пять лет. Площадкой для ее размещения была выбрана территория, имеющая выгодное экономико-географическое положение: она находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги, соединяющей два крупнейших промышленных центра региона - Тулу и Новомосковск. Сегодня в "Узловой" 23 резидента, четыре компании уже запустили свои производства. Специализация - машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов, логистика.

2022 год начнется с захода сюда сразу двух резидентов. Компания "Хави Узловая" намерена реализовать проект по строительству логистического распределительного центра, большая часть площадей которого будет использована под нужды действующего резидента - компании "Маккейн Фудс Рус". Проект предполагает более 2,1 миллиарда рублей инвестиций. Другой резидент - компания "НПП "ЛИО-Продукт" - будет реализовывать проект организации производства пригодных для продолжительного хранения продуктов питания. Часть выпускаемой продукции будет экспортоориентированной, поэтому производство будет соответствовать мировым стандартам качества. Проект принесет региону более 520 миллионов инвестиций.

Вложения в инженерию

В воронежской ОЭЗ "Центр" в минувшем году зарегистрировали несколько новых резидентов и создали объекты таможенной инфраструктуры, чтобы инвесторы могли ввозить импортное оборудование без пошлин. Особая зона занимает 220 гектаров в Новоусманском районе недалеко от Воронежа, к северу от индустриального парка "Масловский". Ее создали в 2018-м. Резидентов пока с десяток, к 2025 году это количество надеются удвоить.

Среди тех, кто уже имеет льготный статус, - ООО "Балли", которое займется выпуском детского игрового, спортивного и паркового оборудования. Объем вложений заявлен на уровне 1,5 миллиарда рублей, количество рабочих мест - 500. Компания "Резидент" построит завод по производству замороженных хлебобулочных изделий за 4,52 миллиарда. В год планируется выпускать свыше 80 тысяч тонн продукции. На предприятии будут работать 600 человек. ООО "Синоквант" займется выпуском бытовой техники, ООО "Русская олива" готовит проект в пищевке.

Минувшей весной в особой зоне запустили завод группы "Ламплекс Композит" (ООО "ИК Масловский"), где делают стеклопрепреги, фольгированные диэлектрики и технические ламинаты. Эти изделия востребованы в радиоэлектронике и других отраслях промышленности. Помимо замещения импорта, компания нацелена и на поставки за рубеж. На первую стадию строительства закладывали миллиард рублей с перспективой роста вложений до пяти миллиардов. На момент открытия сообщалось, что инвестор потратил пока около 500 миллионов.

В ОЭЗ "Центр" появляются инженерные и прочие инфраструктурные объекты

Во втором полугодии одобрили заявку ООО "Оскольский комбинат теплоизоляционных материалов" (затем оно обзавелось юрлицом в Воронеже) - он намерен выпускать до 70 тысяч тонн материалов и изделий из минеральной ваты на основе базальтового волокна, без добавления кокса и доменных шлаков. Подобная продукция используется для тепловой, звуковой и пожарной изоляции. Белгородский инвестор в течение двух лет обещает вложить около 4,4 миллиарда рублей и создать около 200 рабочих мест. По словам гендиректора фирмы Олега Изотова, завод заработает к лету 2023 года, будет ориентирован на потребителей Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Есть планы и на экспорт.

Также в число резидентов в 2021-м вошло ООО "Завод "АгроТехМаш" с проектом производства зерносушилок (объем вложений - 550 миллионов). У компании уже есть цеха в Воронежской области. Как сообщил директор предприятия Денис Зимин, завод в ОЭЗ позволит увеличить долю на рынке сушильного оборудования в РФ с 25 до 45-50 процентов, а также выйти на экспорт. В 2023-м мощности должны увеличиться с 80 до 150 зерносушилок в год. Проект предусматривает разработку инновационных моделей оборудования и создание 150 рабочих мест.

Тем временем в ОЭЗ появляются инженерные и прочие инфраструктурные объекты. Ранее власти заявляли, что в обустройство территории вложат 2,9 миллиарда рублей. "Россети" расширили подстанцию "Южная" для техприсоединения резидентов. За счет региона строится подстанция "Парковая". На площадке одного из них - ООО НПО "Перфоград" - в 2021 году создали временную таможенную зону, чтобы обеспечить ввоз уникального перфорационного оборудования из Германии. Затем была оборудована постоянная зона таможенного контроля. "Перфоград" выпускает металлопродукцию для энергетики, АПК, строительной и нефтегазовой отраслей. Производство налаживают поэтапно, процесс завершится в 2023-м.

В особой зоне в ее нынешних границах могут уместиться до 20 резидентов с объемом вложений не менее 30 миллиардов рублей. Расширить ОЭЗ предполагают за счет участка в Каширском районе (около тысячи гектаров) и в других муниципалитетах.

Прямая речь

Сергей Галкин, заместитель министра экономического развития России:

- Особые экономические зоны доказали свою эффективность. Объем уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ почти в три раза превысил объем полученных льгот. Платежи резидентов также превысили бюджетные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ. Резидентами уже уплачено 229 миллиардов рублей налогов, таможенных платежей и страховых сборов. При этом получено льгот на 84 миллиарда рублей. В создание инфраструктуры ОЭЗ за счет федерального и региональных бюджетов направлено около 225 миллиардов рублей.