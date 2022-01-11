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Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Новый онлайн-сервис правительства Москвы поможет предпринимателям зарегистрировать бизнес

Текст: Любовь Проценко
На портале "Малый бизнес Москвы" (МБМ) появился новый сервис для начинающих предпринимателей - "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ".

С его помощью можно бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, а также открыть банковский счет. Чтобы воспользоваться им, необходимо завести личный кабинет на mbm.mos.ru. Для удобства пользователей на странице проекта опубликована подробная инструкция по запуску своего дела.

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Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина: "Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. При этом начинающему предпринимателю не нужно будет оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников".

На первом этапе пользователь выберет организационно-правовую форму бизнеса и определится с налоговым режимом. Подобрать его поможет интегрированный в проект сервис "Подбор режима налогообложения". Он предложит ответить на несколько уточняющих вопросов, проанализирует ответы и даст наиболее экономически оправданную рекомендацию. А если потребуется дополнительная помощь, будущий предприниматель может обратиться за бесплатной консультацией к специалисту МБМ.

На втором этапе пользователь изучает предложения банков-партнеров проекта, а затем подает заявку на бесплатную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета. После этого банк возьмет на себя оформление документов и все взаимодействие с налоговой.

На третьем шаге пользователь получает подтверждение о регистрации ИП или ООО в ФНС России на свою электронную почту.

На четвертой ступени банк открывает расчетный счет для ведения бизнеса. А еще предоставляет бонусы, такие, как помощь в запуске продаж на маркетплейсах, возможность бесплатного размещения вакансий на специализированных сайтах, ведение онлайн-бухгалтерии и многое другое.

Учитывая запросы делового сообщества, ГБУ "Малый бизнес Москвы" постоянно внедряет новые цифровые инструменты для бизнеса, отвечающие современным тенденциям в развитии предпринимательства. Ранее в 2021 году были запущены четыре новых спецпроекта, которые предлагают полезные решения в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело в столице. Среди них проекты для самозанятых, социальных предприятий, креативных индустрий и тех, кто открывает бизнес по франшизе.

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