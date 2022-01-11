Наталья Сергунина: Новый онлайн-сервис правительства Москвы поможет предпринимателям зарегистрировать бизнес

На портале "Малый бизнес Москвы" (МБМ) появился новый сервис для начинающих предпринимателей - "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ".

С его помощью можно бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, а также открыть банковский счет. Чтобы воспользоваться им, необходимо завести личный кабинет на mbm.mos.ru. Для удобства пользователей на странице проекта опубликована подробная инструкция по запуску своего дела.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина: "Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. При этом начинающему предпринимателю не нужно будет оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников".

На первом этапе пользователь выберет организационно-правовую форму бизнеса и определится с налоговым режимом. Подобрать его поможет интегрированный в проект сервис "Подбор режима налогообложения". Он предложит ответить на несколько уточняющих вопросов, проанализирует ответы и даст наиболее экономически оправданную рекомендацию. А если потребуется дополнительная помощь, будущий предприниматель может обратиться за бесплатной консультацией к специалисту МБМ.

На втором этапе пользователь изучает предложения банков-партнеров проекта, а затем подает заявку на бесплатную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета. После этого банк возьмет на себя оформление документов и все взаимодействие с налоговой.

На третьем шаге пользователь получает подтверждение о регистрации ИП или ООО в ФНС России на свою электронную почту.

На четвертой ступени банк открывает расчетный счет для ведения бизнеса. А еще предоставляет бонусы, такие, как помощь в запуске продаж на маркетплейсах, возможность бесплатного размещения вакансий на специализированных сайтах, ведение онлайн-бухгалтерии и многое другое.

Учитывая запросы делового сообщества, ГБУ "Малый бизнес Москвы" постоянно внедряет новые цифровые инструменты для бизнеса, отвечающие современным тенденциям в развитии предпринимательства. Ранее в 2021 году были запущены четыре новых спецпроекта, которые предлагают полезные решения в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело в столице. Среди них проекты для самозанятых, социальных предприятий, креативных индустрий и тех, кто открывает бизнес по франшизе.