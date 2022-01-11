Орловская область отменит QR-коды

Орловские власти с 15 января планируют отменить в регионе QR-коды для доступа в общественные места.

- Как я и говорил ранее, вопрос об отмене кодов с 15 января будет рассмотрен уже в этот четверг на заседании регионального оперштаба. QR-коды свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, нет смысла их сохранять, - сообщил глава региона Андрей Клычков в Instagram.

Вместе с тем губернатор обратил внимание на то, что за новогодние каникулы темпы вакцинации заметно снизились и призвал орловчан делать прививки. Они не гарантируют полную защиту от новейших штаммов COVID-19, но значительно снижают тяжесть протекания заболевания.

Сейчас в Орловской области QR-код необходим для доступа в непродовольственные магазины, кафе и фитес-центры.