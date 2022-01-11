Пандемия нанесла сокрушительный удар по авиационной отрасли

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по авиационной отрасли во всем мире. Из-за закрытия неба для гражданских самолетов бизнес-джеты стали в некоторых случаях единственными перевозчиками на дальние расстояния. Частные компании начали активно предлагать услуги по эвакуации резидентов и граждан в страны их проживания, перевозить пациентов и медикаменты в труднодоступные районы.

Актуальность услуг деловой авиации продолжала расти даже тогда, когда общая ситуация немного стабилизировалась. Но прежний объем авиаперевозок не восстановился. Теперь клиенты выбирают частную авиацию для туристических поездок и видят выгоду в перелетах на отдых в самолетах бизнес-авиации. Особую востребованность неожиданно приобрел формат туристических чартеров и покресельных продаж. Сейчас в случае если клиент не готов оплатить полностью перелет на частном самолете, ему предлагают возможность приобрести только одно или несколько кресел, что обойдется дешевле, чем места в бизнес-классе гражданского судна. Есть предложения перелетов по системе Empty Legs (обратные пустые рейсы), что обходится пассажирам значительно дешевле.

Ушла и сезонность: люди летают круглый год, используя частную авиацию в своих целях как для деловых поездок, так и для путешествий на отдых. Сам процесс существенно проще, что в условиях эпидемии, безусловно, снижает риск заражения. Например, для частного перелета вам необходимо приехать в аэропорт всего за 30 минут, а не за два-три часа, как обычно. При поездках на частных самолетах используются бизнес-терминалы или VIP-залы. Конечно, на борту пассажиры получают премиальные услуги: кейтеринг, выход в интернет в полете и разнообразные развлечения.

Между рейсами на частных самолетах и на лайнерах гражданской авиации в бизнес-классе есть два ключевых отличия. Во-первых, на бизнес-джете организм не испытывает таких перегрузок, как в обычном самолете, за счет усовершенствованной системы давления. Во-вторых, частные лайнеры летают на два километра выше обычных лайнеров - там, где нет турбулентности.

По стоимости бизнес-авиация стала доступной для массового туриста. Особенно если речь идет о поездках не одного человека, а групп, семей или компаний. В таком случае путешествие сравнимо по стоимости с полетом в бизнес-классе, при том что уровень комфорта заметно выше: ограничений меньше, сервис индивидуальный.

Деловая авиация будет стремительно развиваться в ближайшей перспективе

В области медицинской авиации из-за пандемии спрос на перевозку пациентов увеличился. Санитарная авиация доставляла больных и их близких в лечебные учреждения на специально оборудованных самолетах и вертолетах.

Замечу, что как таковых специализированных медицинских самолетов в бизнес-авиации нет. В зависимости от диагноза пассажира на борту устанавливается то или иное оборудование. Например, дети - одна история, взрослые - другая, а вот ковидные больные - это совсем отдельный и достаточно сложный вопрос: для них нужен особый бокс, чтобы во время перевозки больной не мог никого заразить.

Кстати, для осуществления посадки на борт частной компании QR-код не требуется. Требование о его представлении касается только транспортных средств, находящихся в юрисдикции РФ, и, например, к нашей компании оно не относится. Однако для посадки в российском аэропорту пассажиру придется пройти контроль безопасности и регистрацию, во время которой сотрудники обязательно попросят показать QR-код. Компания не несет ответственности за его наличие или отсутствие у пассажира.

Другое дело - санитарные требования в месте назначения за рубежом. К сожалению, они в данный момент согласованы не во всех странах, даже входящих в Европейский союз, и часто меняются. Чаще всего в месте назначения за рубежом требуется обычный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа (в некоторых странах - не ранее чем за 48 часов), а то и прохождение карантина за свой счет. Замечу, что не следует путать российский сертификат с QR-кодом с внедряемым в Европе и некоторых других странах проездным документом IATA Pass, который содержит все сведения о состоянии здоровья пассажира и признается большей частью авиакомпаний.

Уверен, что деловая авиация будет стремительно развиваться в ближайшей перспективе. Думаю, еще минимум года три мы точно будем жить в ситуации ковидных ограничений в том виде, в котором они существуют сегодня. Все больше и больше людей в силу сложившихся обстоятельств вынуждены пользоваться услугами частных перелетов. Пассажиры стали придавать большее значение не только авиационной безопасности, но и эпидемической.