Пермский театр оперы и балета откроет фестиваль "Золотая Маска" в Москве

В Москве начинается фестиваль "Золотая Маска". В этом году он пройдет уже в 28-й раз, а конкурсная программа - самая насыщенная за всю его историю - продлится почти четыре месяца. В афише представлены 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций. Победителей назовут 20 апреля.

Откроется "Золотая Маска" спектаклями Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. 11 января на сцене "Новой Оперы" покажут Вечер одноактных балетов ("Озорные песни" и "Концерт № 5" Антона Пимонова, "Когда падал снег" Дагласа Ли), а 13 января в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко - опера "Любовь к трем апельсинам" режиссера Филиппа Григорьяна.

Продолжит программу 12 января работа прославленных хореографов Соль Леон и Пола Лайтфута - балет Postscript, в постановке приняли участие солисты балетной труппы Большого театра Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Денис Савин и другие. А 15 января Воронежский театр оперы и балета покажет на фестивале свою версию оперы "Свадьба Фигаро" в постановке режиссера Михаила Бычкова.

Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте "Золотой Маски".

Имена лауреатов будут определены решением двух составов жюри, в которые вошли известные режиссеры, актеры, художники, хореографы, дирижеры и драматурги, среди которых: Адольф Шапиро, Лариса Гоголевская, Юрий Квятковский, Дарья Мороз, Виталий Коваленко, Антон Гетьман, Федор Леднев, Лика Рулла и многие другие.

Справка "РГ"

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.