Под Тверью девочки-подростки избили одноклассницу

Тверские следователи начали доследственную проверку после появления в интернете видеозаписи избиения семиклассницы ее сверстницами.

В следственном управлении СК РФ по Тверской области рассказали, что публикация с видеозаписью избиения девочки на одной из улиц города Конаково обнаружена во время мониторинга социальных сетей. На видео две девушки пинают лежащую на заснеженной дороге школьницу, потом потасовка продолжается в сугробе. За всем этим наблюдает стоящая поодаль группа подростков.

- Для проверки всех данных, изложенных в соцсети, и установлении всех обстоятельств произошедшего следственный отдел по городу Конаково организовал доследственную проверку, - сообщили в ведомстве.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.