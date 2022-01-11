Попова рассказала о неблагоприятном сценарии с "омикроном"

Роспотребнадзор просчитал разные варианты развития ситуации, вплоть до неблагоприятного. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Случаи заражения опасным штаммом коронавируса, по ее словам, зафиксированы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии, Пермском крае, а также в Ростовской, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях.

За новогодние праздники число заражений штаммом выросло втрое, до 305. "Достаточно уже сегодня широкое выявление "омикрон"-штамма на территории РФ, - резюмировала глава ведомства. - Это еще раз подчеркивает те риски, которые сегодня абсолютно реальны на территории РФ. Это риски очень интенсивного роста случаев заболевания".

На это указывает мировой опыт. По состоянию на 10 января в мире зарегистрировано 563 тыс. случаев заражения. Это увеличение в девять раз с 20 декабря, то есть распространение идет очень быстро, сообщила Попова. Это взрывной рост, заявила она, приведя в пример ситуацию в США, Италии и ряде других стран. При этом случаи завоза штамма в РФ зарегистрированы из 25 стран. Лидерами по завозу в РФ являются ОАЭ, Великобритания, Турция. Высокую выявляемость показывает и плотный контроль за россиянами, возвращающимися из ЮАР и Танзании.

Разработаны подходы к развитию ситуации, добавила руководитель ведомства. В пессимистичном варианте - рост случаев выявления до шестизначных случаев на территории РФ. Безусловно, надо быть готовыми, подчеркнула она. Ведь "омикрон" заразнее, чем предыдущие варианты коронавируса, у него более короткий инкубационный период.

Носитель "омикрон"-штамма, отметила Попова, может быть заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день.