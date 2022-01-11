Пожарные ликвидировали открытый огонь в доме престарелых в Пушкине

Открытое горение в доме престарелых в подмосковном Пушкине ликвидировано. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

"В 18:42 мск - ликвидация открытого горения", - передает информацию ведомства ТАСС.

Напомним, возгорание в здании началось примерно в 16:30. По предварительным данным, загорелась кровля на площади 450 квадратных метров. Спустя примерно два часа пожар был локализован. Пострадавших, по данным экстренных служб, нет, все 48 человек, включая 13 сотрудников, были эвакуированы в безопасное место.

По сведениям источника агентства, причиной пожара могла стать неисправность или аварийная работа электрооборудования.