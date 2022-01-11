Продолжат ли дорожать московские квартиры

Некоторые банки с января начали повышать ставки по ипотечным кредитам. По прогнозам экспертов, продолжат в этом году расти и цены на столичное жилье, но уже более медленными темпами, чем за последние полтора года.

По мнению экспертного сообщества, их динамика будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь, от денежно-кредитной политики государства. "Судя по всему, в 2022 году Центробанк продолжит повышать ключевую ставку, и раньше середины 2023 года не стоит рассчитывать на возврат к 5-6%. Это приведет к тому, что ставки по ипотеке могут преодолеть рубеж в 10%, - рассказала "РГ" управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. - Остается надеяться, что государство отреагирует на подобную динамику запуском новых мер поддержки или актуализацией существующих". Еще немаловажный момент - сохранится курс на удорожание строительных материалов.

Но основной причиной роста цен на жилье, по мнению руководителя департамента продаж новостроек "ТСН Недвижимость" Алексея Авунца, останется неутихающий, а по некоторым московским локациям даже зашкаливающий спрос. "Плюс - инвестиционный голод, который легче всего утолить таким понятным для всех инструментом, как новостройки, говорит Авунц. - Не стоит забывать, что немалую роль в процессе роста цен играет и отложенный спрос по некоторым локациям, когда долгожданные старты продаж подстегивают к покупке горожан, для которых на первом месте не цена, а привычный район". По словам совладельца Группы "Родина" Владимира Щекина, динамика спроса на новостройки после окончания программы субсидирования ипотеки показала, что клиенты с рынка не ушли. И все же стремительного роста цен на московское жилье, какой наблюдался в 2020-2021 годах, не прогнозируется.

По мнению эксперта Станислава Манжиевского, больше всего подорожают студии и однокомнатные квартиры, которые выгоднее всего сдавать в аренду или иметь их как недорогой промежуточный вариант для жизни. Не исключено, что повысятся ценники и на двухкомнатные квартиры. "В Москве еще действует семейная ипотека, по которой сохранился лимит 12 миллионов рублей - на эти деньги как раз можно купить среднюю двушку в жилом комплексе комфорт-класса", - говорит Манжиевский. Традиционно большим спросом пользуются и варианты формата "Евро", потому риелторы не исключают, что подрастет стоимость и такого жилья.

- Если еще в начале прошлого года мы наблюдали, что на старте продаж самых ликвидных однокомнатных квартир их цена была примерно 300 тысяч рублей за квадрат, то сегодня квадрат стоит уже до 400 тысяч рублей, - рассказал Алексей Авунц. - В 2022 году, на мой взгляд, средняя цена преодолеет отметку в 500 тысяч за квадратный метр. Учитывая плотность застройки в пределах старой Москвы, я считаю такое развитие событий абсолютно реалистичным. Поэтому покупателям с малым бюджетом останется рассматривать покупку квартиры лишь за МКАД.

Больше всего вырастут в цене студии и однушки, которые выгодно сдавать в аренду

Но и там, в Новой Москве, цены подтягиваются до Москвы в исторических границах и цены в Новой Москве, говорит Авунц, - 230-270 тысяч рублей за квадрат. И это, считает он, логично, так как на присоединенных территориях почти отсутствует старый жилой фонд. Влияет на рост цен, по мнению эксперта, и активное развитие на присоединенных территориях инфраструктуры: транспорта, дорог, школ, детских садов, поликлиник и, наконец, наличие всех московских льгот.