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11.01.2022 23:49
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили москвичей о резких переменах погоды

Текст: Ольга Игнатова
Перед Старым Новым годом -12 и 13 января - в Москве ожидается усиление морозов.
Фото: Василий Федосенко/ТАСС Фото: Василий Федосенко/ТАСС
Фото: Василий Федосенко/ТАСС

Так, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, самая холодная ночь в Москве будет с 12 на 13 января. В столице ожидается минус 15-20 градусов, а в Подмосковье - до минус 25 градусов. Но уже днем 13 января к столичному региону подойдет мощный атлантический циклон и температура воздуха повысится сразу на 10-12 градусов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Днем будет минус 5-7, по области до минус 9 градусов.

В ночь на Старый Новый год ожидается минус 5-7 градусов, по области до минус 9. Днем 14 января снежно. Возможна метель и налипание мокрого снега. Начнется оттепель - днем до плюс 2 градусов. При этом будет ветрено.

А вот в субботу, 15 января, снова подморозит до минус 5 днем. В воскресенье в течение суток минус 4-9 градусов.

Новая рабочая неделя начнется опять с оттепели - ожидается минус 3-плюс 2 градуса. Возможен мокрый снег.

Соответственно будет скакать и атмосферное давление. Если в начале этой недели оно повышенное, то в середине недели резко упадет.

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