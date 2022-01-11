Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как складывалась ситуация с коронавирусом в новогодние праздники. Он сообщил, что в праздничные дни критического роста заболевамости не наблюдалось. При этом он обратил внимание на увеличение числа заболевших штаммом "омикрон" в столице.

- Это количество быстро нарастает. В течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости, - подчеркнул он.

При этом мэр Москвы отметил, что система здравоохранения и запас коечного фонда готовы к новым вызовам.

- Будем надеяться на лучшее, но готовимся к любому развитию событий, - подчеркнул Сергей Собянин.