Тульская медсестра пойдет под суд за торговлю справками о вакцинации

В Тульской области медсестра пойдет под суд за торговлю справками о прививках от COVID-19. Обвинительное заключение утвердил прокурор Веневского района, дело будет рассмотрено мировым судьей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19 выдавала старшая медицинская сестра Веневской центральной районной больницы. Всего, по версии следствия, с апреля по июнь 2021 года она оформила 19 сертификатов. Цена вопроса - тысяча рублей за каждый.

Теперь 51-летнюю медсестру будут судить по статье "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". По сообщению прокуратуры области, женщина обвиняется в 13 преступлениях.