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11.01.2022 23:25
Рубрика: Происшествия

В Костроме за педофилами установят гражданский надзор

Текст: Антон Валагин
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
После ужасной трагедии - убийства педофилом пятилетней девочки - жители Костромы решили объединиться - самостоятельно, не дожидаясь законодательных решений, защитить своих детей от насильников и убийц. Для этого они создали общественную организацию "Нет - детскому насилию" и придумали, как контролировать потенциальных маньяков.

- Самым важным мы видим информирование жителей Костромы о том, что в их районах находятся лица, ранее осужденные за сексуальные преступления и педофилию. Такая база данных будет вестись совместно с ФСИН и МВД, сведения о насильниках станем публиковать в соцсетях, - рассказал "РГ" автор идеи Павел Кочкин.

Допрос подозреваемых в убийстве девочки в Костроме показали на видео

Кроме того, заработает Telegram-канал для информации о подозрительных людях и их поступках, информационный обмен с родительскими и домовыми чатами, соцслужбами и органами опеки. Вся информация будет оперативно передаваться в полицию и отрабатываться. Инициаторы хотят присвоить организации имя погибшей неделю назад Вероники Николаевой и обратились к ее родителям за разрешением.

Напомним, четвертого января двое мужчин среди бела дня похитили пятилетнюю девочку, принесли ее в общежитие, изнасиловали и зарезали. Задержали их в двух кварталах от места преступления. В содеянном Денис Герасимов и Вадим Беляков тут же признались.

Герасимов в марте освободился из колонии, где отбывал четырехлетний срок за растление несовершеннолетнего и изготовление порнографии. Потерпевшим в том деле значится Беляков. Герасимов развратил его еще подростком и приспособил для удовлетворения своих прихотей - в том числе снимал фото и видео известного свойства. Веронику они похитили, чтобы сделать Денису Сергеевичу подарок - шестого января ему исполнилось 45 лет. Хотели украсть мальчика, неделю бродили вокруг близлежащих школ и детских площадок, но подходящего не нашли.

Подозреваемых рассадили по одиночным камерам, других осужденных к ним не подпускают

Пятилетняя девочка, дочь уборщицы из культурного центра "Россия", гуляла близ маминой работы одна. После новогоднего утренника она осталась прибрать зал, а девочка упросила отпустить ее гулять с братом. Герасимов схватил ребенка в охапку и понес по улице. Беляков шел рядом. Позже их недалекий путь до съемной комнаты в общежитии проследят по камерам наблюдения. Они несли ребенка среди бела дня, по оживленной улице, их видели прохожие. И никто не обратил внимания, не остановил, не спросил. Отец Вероники потом скажет, что он обвиняет весь город.

После отсидки Герасимов находился под административным надзором. В полиции рассказали, что участковый регулярно навещал его, но ничего подозрительного не замечал.

Фото: РИА Новости
В Костроме простились с убитой пятилетней девочкой

- В сентябре Герасимова привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на выезд из города, - рассказал заместитель начальника УМВД по Костромской области полковник Дмитрий Ефремов. Вадим Беляков на момент совершения убийства проходил испытательный срок после судимости за кражу. По идее, правоохранительные органы должны были присматривать и за ним тоже.

Теперь оба подозреваемых находятся в СИЗО и дают показания. Их рассадили по одиночным камерам, других осужденных к ним не подпускают. На убийство Вероники Николаевой откликнулось даже тюремное сообщество - обычно оно по вопросам актуальной новостной повестки публично не высказывается.

- Мы тоже очень сильно скорбим по потере этого маленького ангелочка. И обещаем: в какой лагерь они ни попадут, им будет больно и печально. Ни одна мразь не останется в живых, - заявил с видео в соцсетях парень в форменной ушанке на фоне высокого забора.

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