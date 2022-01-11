В Москве растет процент заболевших штаммом "омикрон"

В Москве в праздники не наблюдалось критического роста заболеваемости ковидом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Праздничные дни в Москве прошли более-менее спокойно, все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы. Критического роста заболеваемости коронавирусом не наблюдалось. Госпитализации шли в рамках 600-750 человек в сутки, что для Москвы означает такой невысокий уровень", - заявил Собянин.

Между тем, власти Москвы отмечают значительное число заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса. "В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон", это количество, процент достаточно быстро нарастает", - передает слова мэра информационное агентство ТАСС.

По словам Собянина, ситуация может стать более серьезной, чем в предыдущие волны эпидемии. Значительный рост заболеваемости ковидом в Москве ожидается в течение 7-10 дней.