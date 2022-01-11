В Москве выдали первый "паспорт негражданина"

В Москве выдан первый так называемый паспорт негражданина - временное удостоверение личности для лица без гражданства. Обладателем пока уникального документа стал 53-летний Якубджан Хакимджанов.

"Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать", - цитирует РИА Новости члена столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Еву Меркачеву.

Хакимджанов рассказал правозащитнице, что он родился в Душанбе, а в возрасте 10 лет вместе с семьей перебрался в Астрахань. При этом он не учился в школе, а "гулял, курил и в карты играл", "уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло". В последний раз мужчина был задержан правоохранительными органами, поскольку полиция не смогла идентифицировать его личность.

Напомним, закон о "паспортах негражданина" в феврале 2021 года подписал президент Владимир Путин. Соответствующее удостоверение выдают на 10 лет. Оно позволяет работать без оформления разрешений.