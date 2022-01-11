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11.01.2022 11:23
Рубрика: Общество

В Москву идут самые сильные в этом году морозы

Текст: Сергей Жуков

Москву ждут самые сильные в наступившем году морозы. Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По его словам, температура начнет понижаться уже во вторник, 11 января. Днем будет холоднее, чем прошедшей ночью. Как ожидается, температура воздуха в столице упадет до минус 11-13, а ближайшей ночью морозы окрепнут до минус 15-17. На юге Подмосковья прогнозируется до минус 12-17, а на севере - минус 17-22.

В среду днем в Москве будет не выше минус 11-13, а по области - минус 10-15. По словам синоптика, это самые низкие температурные показатели в этом году. Однако морозная погода задержится в Москве всего на двое суток. Уже в пятницу ожидается резкое потепление.

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