В Москву идут самые сильные в этом году морозы

Москву ждут самые сильные в наступившем году морозы. Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, температура начнет понижаться уже во вторник, 11 января. Днем будет холоднее, чем прошедшей ночью. Как ожидается, температура воздуха в столице упадет до минус 11-13, а ближайшей ночью морозы окрепнут до минус 15-17. На юге Подмосковья прогнозируется до минус 12-17, а на севере - минус 17-22.

В среду днем в Москве будет не выше минус 11-13, а по области - минус 10-15. По словам синоптика, это самые низкие температурные показатели в этом году. Однако морозная погода задержится в Москве всего на двое суток. Уже в пятницу ожидается резкое потепление.